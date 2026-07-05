"Còn ai nói nhánh đấu của Argentina dễ?" - HLV Scaloni đáp trả cực gắt sau khi đội của Messi toát mồ hôi mới hạ được Cape Verde

Argentina phải thi đấu tới 120 phút mới vượt qua Cape Verde với tỷ số 3-2 ở vòng 32 đội World Cup 2026. Sau trận, HLV Lionel Scaloni có màn đáp trả đanh thép những ý kiến từng cho rằng Albiceleste rơi vào "nhánh đấu dễ".

Argentina đã giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026, nhưng chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước hiện tượng Cape Verde khiến HLV Lionel Scaloni không giấu được sự nhẹ nhõm. Trong buổi họp báo sau trận, chiến lược gia 48 tuổi mở đầu bằng một câu hỏi đầy ẩn ý dành cho giới truyền thông: "Mọi người còn nhớ khi họ nói với tôi rằng Argentina rơi vào nhánh đấu dễ không?".

Scaloni cho rằng màn trình diễn của Cape Verde là minh chứng rõ nhất cho việc không còn bất kỳ đối thủ nào dễ chơi tại World Cup. "Tôi hy vọng bây giờ mọi người đã nhận ra rằng không có đối thủ nào là dễ cả. Xin chúc mừng Cape Verde. Chúng tôi đã biết họ là một đội bóng mạnh và rất khó chịu. Chúng tôi đã phải chịu đựng, thực sự là chịu đựng rất nhiều".

Dù khẳng định Argentina xứng đáng giành chiến thắng, nhà cầm quân người Argentina vẫn dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ. "Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng thắng, nhưng điều đó không làm giảm đi màn trình diễn tuyệt vời của Cape Verde".

HLV Argentina đáp trả khi bị nói rơi vào nhánh đấu dễ ở World Cup

Điều khiến Scaloni hài lòng nhất không phải là tỷ số, mà là tinh thần chiến đấu của các học trò trong suốt 120 phút. "Điều tích cực nhất là đội bóng này không bao giờ bỏ cuộc. Tôi nhớ đến những trận hiệp phụ ở World Cup 2022. Đội luôn tiếp tục hướng về khung thành đối phương. Các cầu thủ kết thúc trận đấu trong tình trạng kiệt sức, nhưng đó cũng là điều đáng mừng".

Argentina hai lần bị Cape Verde gỡ hòa, trong đó siêu phẩm của Sidny Lopes Cabral ở hiệp phụ từng khiến nhà đương kim vô địch đứng trước nguy cơ phải bước vào loạt sút luân lưu.

Scaloni thừa nhận ngay cả ông cũng nghĩ đến kịch bản tồi tệ nhất sau bàn thua đó. "Bàn thắng gỡ hòa 2-2 của họ thật sự quá đẹp. Dù chúng tôi từng thấy cầu thủ đó làm điều tương tự, nhưng khi cậu ấy thực hiện thành công ở trận đấu này thì vẫn rất đáng kinh ngạc. Là một người luôn cẩn trọng, lúc đó tôi đã nghĩ: 'Có lẽ hôm nay mọi chuyện kết thúc rồi, vận may không đứng về phía chúng tôi'. Có thể bên ngoài tôi trông khá bình tĩnh, nhưng thực tế không phải vậy".

Scaloni tuyệt đối tôn trọng Cape Verde (Ảnh: Getty)

HLV 48 tuổi cũng dành lời khen cho tinh thần thi đấu của các học trò khi nhiều cầu thủ đã cạn kiệt thể lực sau 90 phút chính thức. "Khi bạn thi đấu bằng cả trái tim, đó là điều bạn làm khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Điều đó có thể bù đắp cho việc bạn không còn đủ hơi sức. Hôm nay đội bóng đã thể hiện bản lĩnh. Chúng tôi sẽ xem lại trận đấu và sửa những gì cần cải thiện".

Khép lại buổi họp báo, Scaloni một lần nữa nhấn mạnh rằng chính tinh thần thi đấu của Cape Verde đã khiến trận đấu trở nên đặc biệt. "Là người Argentina có nghĩa là phải biết chịu đựng, không bao giờ bỏ cuộc với bất kỳ quả bóng nào. Tôi không biết Cape Verde có phải là một đội bóng lớn hay không, nhưng hôm nay họ đã cống hiến 200% sức lực. Trong bóng đá, điều đó có ý nghĩa rất lớn và đủ để san lấp khoảng cách giữa các đội bóng. Không phải lúc nào bạn cũng có thể chơi hay, nhưng điều quan trọng là đội bóng luôn chiến đấu".

Chiến thắng trước Cape Verde giúp Argentina góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2026, nơi Lionel Messi và các đồng đội sẽ chạm trán Ai Cập. Sau màn trình diễn đầy quả cảm của đại diện châu Phi, phát biểu của Scaloni cũng như một lời khẳng định rằng từ thời điểm này, mọi trận đấu tại World Cup đều là một trận chung kết thực sự.