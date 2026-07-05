Trận Pháp thắng 1-0 Paraguay căng thẳng nhất World Cup 2026: Mưa tiểu xảo" và xô xát nảy lửa, sân cỏ mà ngỡ sàn MMA

Trận đấu giữa đội tuyển Pháp giành chiến thắng 1-0 Paraguay tại vòng 1/8 World Cup "nóng" nhất từ đầu mùa giải đến nay.

Chiến thắng sát nút 1-0 của đội tuyển Pháp trước Paraguay tại vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra vào sáng ngày 5/7 đang trở thành tâm điểm bùng nổ tranh cãi dữ dội. Tâm điểm của làn sóng giận dữ hướng về công tác điều hành của trọng tài khi để đại diện Nam Mỹ thoải mái dùng "vũ lực" và tiểu xảo để phong tỏa các ngôi sao tuyển Pháp.

Suốt 90 phút trên sân, Paraguay đã lựa chọn cách tiếp cận trận đấu bằng lối chơi giàu thể lực và không ngại va chạm. Các học trò của HLV Gustavo Alfaro liên tục áp sát, "chặt chém" không nương tay nhằm hạn chế tối đa sức tấn công của tuyển Pháp, đặc biệt là mỗi khi thủ quân Kylian Mbappe có bóng. Theo thống kê sau trận, Paraguay phạm tổng cộng tới 13 lỗi. Thế nhưng, điều khiến công chúng ngỡ ngàng là đại diện Nam Mỹ không phải nhận bất kỳ một chiếc thẻ vàng nào từ vị vua áo đen Ilgiz Tantashev.

Xem loạt khoảnh khắc tranh chấp đủ đẩy thấy mức căng thẳng của trận đấu (Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

Ngược lại, dù các ngôi sao như Michael Olise, Ousmane Dembele và Mbappe liên tục phải nằm sân đau đớn, tuyển Pháp mới là đội phải nhận tới 3 thẻ vàng. Đỉnh điểm của sự ức chế diễn ra ngay trong hiệp một, sau tình huống Andreas Cubas chơi xấu kéo giật Mbappe từ phía sau, các cầu thủ Paraguay đã vây hãm và khơi mào một vụ xô xát, hỗn chiến nảy lửa giữa hai đội trên sân. Chưa dừng lại ở đó, tiền vệ Matias Galarza bên phía Paraguay còn có hành vi đánh nguội thô bạo với Mbappe khi tiền đạo Real Madrid đang bứt tốc phản công. Dù vậy, tổ trọng tài và VAR vẫn quyết định ngó lơ một cách khó hiểu.

Bất chấp việc liên tục bị phạm lỗi và khiêu khích, ngôi sao 27 tuổi vẫn chứng minh đẳng cấp thiên tài khi sút phạt đền thành công ở phút 70 sau khi Desire Doue bị đốn ngã trong vòng cấm, đưa Pháp thẳng tiến vào tứ kết gặp Morocco. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu đầy mùi thuốc súng, Mbappe thẳng thắn dằn mặt đối thủ:

"Họ nghĩ chúng tôi sẽ bước ra sân trong những bộ tuxedo và chỉ chơi thứ bóng đá đẹp mắt. Nhưng không, họ thích thì chúng tôi chiều, chúng tôi vẫn sẵn sàng chơi thứ bóng đá đầy va chạm. Nếu cần phải lăn xả và thi đấu quyết liệt, chúng tôi vẫn sẽ chơi với họ. Và ngay cả trong một trận đấu đầy va chạm như vậy, chúng tôi vẫn là đội chơi tốt hơn. Họ cố tìm cách khiến chúng tôi mất bình tĩnh, nhưng cuối cùng chính chúng tôi mới là những người khiến họ phải chịu khuất phục" .

Tính chất của trận đấu căng thẳng đến mức ngay cả sau tiếng còi mãn cuộc, ban huấn luyện tuyển Pháp vẫn đứng ngồi không yên. Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Didier Deschamps thừa nhận ông đã phải dùng đến biện pháp bảo vệ đặc biệt để giữ an toàn cho cậu học trò cưng trước những cái đầu nóng bên phía đối phương:

"Tôi còn nhớ trận gặp Uruguay tại World Cup 2018. Khi đó, tôi buộc phải rút Kylian Mbappe ra sân vì họ chuẩn bị vào bóng rất quyết liệt với cậu ấy. Tối nay cũng vậy, tôi đã yêu cầu hai cầu thủ có thể hình tốt nhất trên băng ghế dự bị đứng cạnh để bảo vệ Mbappe sau khi trận đấu kết thúc, bởi tôi không muốn mất bất kỳ cầu thủ nào".