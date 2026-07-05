Vợ chồng Beckham vượt qua bê bối ngoại tình, âm mưu chia rẽ, mâu thuẫn với con trai Brooklyn thế nào để có hôn nhân 27 năm bền chặt?

Từ nghi án ngoại tình, bị Sir Alex phản đối đến mâu thuẫn với Brooklyn: Chuyện tình 27 năm của David - Victoria Beckham có gì đặc biệt?

Ngày 4/7 với David và Victoria Beckham là cột mốc vô cùng ý nghĩa khi đánh dấu 27 năm ngày cưới của cặp đôi quyền lực bậc nhất làng giải trí thế giới. Ít ai ngờ rằng, phía sau cuộc hôn nhân được ngưỡng mộ suốt gần ba thập kỷ là hàng loạt biến cố tưởng chừng đủ sức khiến cả hai chia tay: từ sự phản đối của những người thân cận, nghi án ngoại tình chấn động, áp lực truyền thông cho đến cuộc rạn nứt với con trai cả Brooklyn Beckham.

Mối tình từng phải "yêu trong bí mật"

David Beckham và Victoria Adams gặp nhau năm 1997, khi một người là ngôi sao sáng của Manchester United, người còn lại đang ở đỉnh cao cùng nhóm nhạc Spice Girls. Chuyện tình của họ phát triển rất nhanh, nhưng những ngày đầu lại không hề lãng mạn như nhiều người tưởng tượng.

Victoria từng tiết lộ quản lý yêu cầu cô giữ kín mối quan hệ với David để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh của Spice Girls. Vì thế, cả hai phải bí mật hẹn hò ở những nơi ít người chú ý, thậm chí gặp nhau trong bãi đỗ xe. Nữ ca sĩ cũng kể lại một kỷ niệm hài hước: trong một lần David lén đến thăm cô khi Spice Girls lưu diễn, sáng hôm sau anh phải trèo qua cửa sổ để rời khách sạn, còn bị phồng rộp chân đến mức phải nghỉ tập.

Khi chuyện tình khiến Sir Alex Ferguson nổi giận

Sau khi công khai yêu nhau, David và Victoria nhanh chóng trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất nước Anh với biệt danh "Posh & Becks". Tuy nhiên, danh tiếng ấy lại khiến Sir Alex Ferguson không hài lòng. Trong bộ phim tài liệu Beckham, chiến lược gia huyền thoại của Manchester United thừa nhận ông cảm thấy David đã thay đổi vì quá chú ý đến cuộc sống của người nổi tiếng.

Paul Scholes cũng tiết lộ Sir Alex từng cho rằng chuyện tình với Victoria ảnh hưởng đến phong độ của David trên sân cỏ. Không chỉ Sir Alex, ngay cả mẹ của David cũng từng cố gắng ngăn cản con trai. Bà Sandra Beckham nhiều lần bắt máy thay David vào lúc nửa đêm vì lo Victoria gọi điện quá khuya sẽ ảnh hưởng đến việc tập luyện và thi đấu của con trai.

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Biến cố lớn nhất: Bê bối ngoại tình tại Real Madrid

Sau đám cưới đình đám năm 1999, David và Victoria từng được xem là hình mẫu của làng giải trí. Thế nhưng năm 2003, khi David chuyển sang Real Madrid còn Victoria ở lại Anh chăm sóc hai con nhỏ, cuộc hôn nhân của họ rơi vào khủng hoảng vì cáo buộc David ngoại tình với trợ lý cá nhân Rebecca Loos.

Victoria sau này thừa nhận đó là quãng thời gian đau khổ nhất cuộc đời. Cô kể rằng từng có lúc cảm thấy cả thế giới chống lại mình, còn chính hai vợ chồng cũng không còn thực sự ở bên nhau như trước. Trong khi đó, David cũng trải qua những ngày tháng nặng nề không kém. Cựu đội trưởng tuyển Anh tiết lộ mỗi sáng thức dậy anh đều cảm thấy "phát ốm", không biết phải bước ra sân tập như thế nào khi cuộc hôn nhân đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Dù vậy, cả hai đều thống nhất một điều: gia đình xứng đáng để họ cùng chiến đấu gìn giữ.

Vượt qua giông bão nhưng lại đối mặt cú sốc từ con trai cả

Những tưởng sau khi chuyển sang Mỹ sinh sống, gia đình Beckham sẽ có cuộc sống yên bình hơn. Tuy nhiên, sóng gió lại đến theo một cách khác. Đầu năm nay, Brooklyn Beckham gây chấn động khi công bố tuyên bố dài sáu trang, xác nhận cắt đứt quan hệ với cha mẹ.

Anh cho biết mình không còn là một phần của "Brand Beckham", đồng thời cáo buộc cha mẹ kiểm soát cuộc sống trong nhiều năm và cố tạo khoảng cách giữa anh với vợ Nicola Peltz. Không chỉ vậy, Brooklyn còn chặn David và Victoria trên Instagram, trong khi luật sư hai bên được yêu cầu xử lý mọi liên lạc thay cho các thành viên trong gia đình. Dù liên tục gửi lời chúc mừng sinh nhật và nhiều lần thể hiện mong muốn hàn gắn, David và Victoria vẫn chưa nhận được phản hồi từ con trai cả.

"Chúng tôi luôn cùng nhau vượt qua mọi giông bão"

Ở tuổi 27 của hôn nhân, David và Victoria vẫn sát cánh bên nhau, đồng thời nhận được sự ủng hộ từ ba người con còn lại là Romeo, Cruz và Harper. Nhìn lại chặng đường gần ba thập kỷ, Victoria từng chia sẻ một câu nói được xem là tóm gọn cuộc hôn nhân của họ: "Mọi người từng nói chúng tôi sẽ không thể đi cùng nhau lâu như vậy. Nhưng chúng tôi luôn ở cạnh nhau và cùng nhau vượt qua mọi giông bão".

Có lẽ chính những biến cố liên tiếp - từ áp lực danh tiếng, bê bối, khoảng cách địa lý đến những rạn nứt trong gia đình - lại trở thành phép thử lớn nhất để David và Victoria Beckham chứng minh vì sao họ vẫn được xem là một trong những cặp đôi bền chặt nhất của làng giải trí thế giới sau 27 năm chung sống.