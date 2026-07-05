Tuyển Anh bị hàng trăm CĐV la ó, phá hoại giấc ngủ, "khủng bố tinh thần" tại khách sạn trước trận với Mexico

Đội tuyển Anh đang phải đối mặt với một "chảo lửa" thực sự cả trong lẫn ngoài sân cỏ trước thềm trận đại chiến sinh tử tại vòng 16 đội World Cup 2026 gặp đội chủ nhà Mexico.

Theo ghi nhận từ truyền thông quốc tế, bầu không khí xung quanh khách sạn lưu trú của đội tuyển Anh tại Mexico đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Hàng trăm cổ động viên cuồng nhiệt của nước chủ nhà đã bao vây khu vực này, liên tục la ó, huýt sáo và tạo ra những tiếng ồn đập phá dữ dội nhằm khủng bố tinh thần, phá hoại giấc ngủ và làm gián đoạn quá trình chuẩn bị của các cầu thủ "Tam Sư".

CĐV bao quanh khách sạn của tuyển Anh và liên tục hô vang "Mexico, Mexico" (Ảnh: Reuters)

Trước sự cuồng nhiệt quá mức ngày càng leo thang từ người hâm mộ địa phương, một "vòng vây thép" an ninh nghiêm ngặt đã lập tức được thiết lập để bảo vệ đội tuyển Anh. Lực lượng cảnh sát chống bạo động, rào chắn kiên cố và các cuộc tuần tra liên tục của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mexico đã được triển khai xung quanh khách sạn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Harry Kane và các đồng đội.

Trận đấu sắp tới tại "thánh địa" Azteca vào ngày 5/7 được dự báo sẽ là thử thách khắc nghiệt nhất của tuyển Anh tại giải đấu năm nay. Sau chiến thắng nhọc nhằn trước CHDC Congo ở vòng 32 đội, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel không chỉ phải đối đầu với sức ép nghẹt thở từ hơn 80.000 khán giả Mexico mà còn phải chiến đấu với bất lợi về độ cao lên tới hơn 2.200m so với mực nước biển của Mexico.

Tuyển Anh đã đến Mexico (Ảnh: AP)

Không dừng lại ở đó, sân vận động Azteca cũng là nơi lưu giữ ký ức đau đớn nhất lịch sử bóng đá Anh — nơi Diego Maradona đã ghi bàn thắng bằng "Bàn tay của Chúa" vào lưới Tam Sư tại World Cup 1986. Với cuộc khủng hoảng tinh thần từ ngoài đường phố cho đến khán đài, trận đấu sắp tới hứa hẹn sẽ là một cuộc thử lửa thực sự về bản lĩnh cho các ngôi sao xứ sở sương mù.