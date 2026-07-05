Hành trình phi thường của người hùng Cape Verde: Dùng bao tải rác làm rèm cửa, chơi ở giải hạng 5 rồi ghi bàn xé lưới Argentina

Từ căn phòng treo rèm bằng túi rác đến siêu phẩm vào lưới Argentina: Hành trình của người hùng Cape Verde tại World Cup 2026 đẹp như cổ tích.

Dù Cape Verde phải dừng bước sau thất bại 2-3 trước Argentina ở vòng 1/8 World Cup 2026, Sidny Lopes Cabral vẫn trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất giải đấu. Siêu phẩm gỡ hòa ở hiệp phụ của hậu vệ 23 tuổi không chỉ khiến hơn 60.000 CĐV Argentina chết lặng, mà còn khép lại hành trình vươn lên đầy phi thường của một cầu thủ từng sống trong cảnh thiếu thốn và phải chật vật mưu sinh ở hạng Năm nước Đức.

Siêu phẩm khiến cả sân vận động câm lặng

Phút 105, khi Cape Verde đang bị Argentina dẫn 2-1 và đứng trước nguy cơ bị loại, Cabral nhận bóng bên cánh trái trước vòng cấm. Không ai nghĩ hậu vệ này sẽ tạo nên điều đặc biệt. Sau một nhịp cắt vào trung lộ, anh tung cú cứa lòng hoàn hảo đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành của Emiliano Martinez. Đó được xem là một trong những bàn thắng đẹp nhất World Cup 2026.

Hơn 60.000 CĐV Argentina trên khán đài sân Miami bỗng im lặng. Trong khi các đồng đội lao tới ăn mừng, Cabral lại chạy thẳng lên khán đài để ôm mẹ và bạn gái. "Tôi thực sự không thể tin nổi mình đã ghi bàn. Mọi người đều thấy tôi ôm đầu vì quá sốc. Các đồng đội muốn ăn mừng cùng tôi nhưng tôi chỉ muốn chạy đến ôm mẹ và bạn gái", Cabral chia sẻ.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Anh tiết lộ trước trận đã hứa với hai người thân quan trọng nhất của mình: "Nếu ghi bàn, tôi sẽ ăn mừng cùng họ". Đáng tiếc, khoảnh khắc kỳ diệu ấy không đủ giúp Cape Verde tạo nên địa chấn. Phút 111, pha phản lưới của Diney Borges giúp Argentina giành chiến thắng 3-2 và đoạt vé vào tứ kết.

Ba năm trước còn đá hạng Năm nước Đức

Ít ai ngờ rằng chỉ ba năm trước, Cabral vẫn còn thi đấu ở giải hạng Năm Đức với mức lương khoảng 850 bảng/tháng. Cuộc sống của anh khi ấy vô cùng khó khăn. Cầu thủ trẻ phải dùng túi rác để che cửa sổ thay rèm vì không đủ tiền sắm đồ đạc.

Xa gia đình, Cabral thường xuyên gọi điện cho anh trai rồi bật khóc vì nhớ nhà. Anh thậm chí phải tập luyện giữa thời tiết giá rét chỉ với quần đùi và áo phông. Bước ngoặt đến ở mùa giải tiếp theo khi màn trình diễn ấn tượng giúp Cabral liên tục được các đội bóng ở hạng đấu cao hơn chiêu mộ trước khi chuyển sang khoác áo Estrela da Amadora của Bồ Đào Nha.

Sau khi ghi 6 bàn và có 4 kiến tạo, anh lọt vào mắt xanh của HLV Jose Mourinho và được Benfica đưa về vào kỳ chuyển nhượng tháng 1. Chỉ ít tuần sau, Cabral đã có màn ra mắt Champions League trong hai trận gặp Real Madrid.

Messi kéo Cabral đứng dậy sau khi trận đấu hạ màn với kết quả Argentian 3-2 Cape Verde (Ảnh: Getty)

Từ tranh cãi ở Benfica đến người hùng của Cape Verde

Tuy nhiên, sự nghiệp của Cabral không phải lúc nào cũng thuận lợi. Sau trận đấu với Real Madrid, anh vấp phải làn sóng chỉ trích từ CĐV Benfica khi bị cho là xin áo Vinicius Jr ngay sau vụ tranh cãi giữa ngôi sao Brazil với tiền vệ Gianluca Prestianni.

Cabral sau đó giải thích rằng anh không hề lấy chiếc áo đấu của Vinicius, nhưng hình ảnh ấy vẫn khiến anh mất điểm trong mắt người hâm mộ. Không còn được trọng dụng tại Benfica, Cabral chuyển sang Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ với mức phí khoảng 6 triệu bảng ngay trước thềm World Cup.

Ảnh: Getty

Người hùng của quốc gia chỉ hơn nửa triệu dân

Cabral luôn dành tình yêu đặc biệt cho Cape Verde. Dù sinh ra tại Hà Lan, cha mẹ anh đều là người gốc Santiago - hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Cape Verde ngoài khơi Tây Phi. Anh luôn mơ một ngày được khoác áo quê hương của cha mẹ, và World Cup 2026 đã biến giấc mơ ấy thành hiện thực.

Với dân số chỉ hơn nửa triệu người, Cape Verde là quốc gia nhỏ nhất từng góp mặt ở vòng knock-out của một kỳ World Cup. Hành trình vào đến vòng 1/8 đã trở thành cột mốc lịch sử của nền bóng đá nước này.

Riêng Cabral, từ chàng trai từng phải sống trong căn phòng treo rèm bằng túi rác đến người ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất giải đấu, anh đã trở thành niềm tự hào không chỉ của Cape Verde mà còn của những người yêu bóng đá trên khắp thế giới.

Ảnh: Getty

"Tất cả sự ủng hộ mà chúng tôi nhận được đều thật tuyệt vời. Tôi vô cùng biết ơn vì có cơ hội được cùng Cape Verde góp mặt tại World Cup lần này", Cabral xúc động chia sẻ.