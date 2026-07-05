Thái độ gây sốt của Mbappe khi sút bóng trúng mặt khiến nữ CĐV Paraguay bật khóc

Mbappe với khoảnh khắc gây xôn xao cõi mạng.

Trong trận đấu giữa tuyển Pháp thắng 1-0 Paraguay tại vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra sáng ngày 5/7, tiền đạo Kylian Mbappe đã nhận được "mưa lời khen" từ cộng đồng mạng nhờ hành động đẹp và tinh tế dành cho một người hâm mộ trên khán đài.

Cụ thể, trong phần khởi động trước giờ bóng lăn trên sân vận động Lincoln Financial Field (Philadelphia, Mỹ), thủ quân của tuyển Pháp đã vô tình thực hiện một cú dứt điểm đưa bóng đi vọt xà, bay thẳng vào hàng ghế đầu phía sau khung thành và trúng một nữ cổ động viên Paraguay. Cú va chạm bất ngờ với lực bóng mạnh khiến cô gái ôm mặt bật khóc.

Ngay khi nhận ra sự cố ngoài ý muốn, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid đã lập tức chạy về phía khán đài để kiểm tra tình hình. Tiền đạo 27 tuổi liên tục gửi lời xin lỗi, ân cần hỏi thăm và động viên cho đến khi chắc chắn người hâm mộ này đã ổn định lại tâm lý. Thậm chí, trên đường quay trở lại sân đấu, Mbappe vẫn không ngừng ra hiệu bày tỏ sự áy náy của mình.

Mbappe tiến về khán đài hỏi thăm nữ CĐV

Khoảnh khắc ngọt ngào của Mbappe

Khoảnh khắc ấm áp này nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Hành động của chân sút sinh năm 1998 nhận về hàng loạt phản hồi tích cực từ dư luận. Nhiều người hâm mộ ca ngợi anh không chỉ có đẳng cấp của một siêu sao lớn trên sân cỏ, mà còn sở hữu nhân cách đáng quý cùng sự tôn trọng tối đa dành cho khán giả.

Không dừng lại ở việc ghi điểm bằng ứng xử, Mbappe tiếp tục sắm vai người hùng của "Les Bleus" trong trận đấu chính thức. Anh chính là tác giả của bàn thắng duy nhất giúp đội tuyển Pháp đánh bại Paraguay với tỷ số sít sao 1-0, qua đó chính thức điền tên mình vào vòng tứ kết World Cup 2026 để chạm trán đối thủ Maroc vào ngày 10/7.