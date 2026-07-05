Bị CĐV ném điện thoại, thủ môn Vozinha có cách xử lý khiến triệu con tim tan chảy

CĐV liều lĩnh ném điện thoại xuống sân đấu và cái kết không ngờ từ thủ môn Vozinha.

Dù Cape Verde vừa trải qua thất bại sát nút đầy tiếc nuối 2-3 trước gã khổng lồ Argentina và chia tay World Cup, thủ thành Vozinha vẫn biết cách chiếm trọn trái tim của người hâm mộ bóng đá toàn cầu bằng một hành động vô cùng ấm áp ngay trên sân đấu.

Trận cầu kịch tính khép lại cũng là lúc các cầu thủ Cape Verde tiến về phía khán đài để tri ân sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Trong bầu không khí cuồng nhiệt đó, một tình huống hy hữu đã xảy ra. Nhằm thu hút sự chú ý của thần tượng, một cổ động viên quá khích đã liều lĩnh ném thẳng chiếc điện thoại cá nhân từ trên khán đài xuống mặt cỏ, ngay trước vị trí của Vozinha.

Hành động đẹp của Vozinha

Hành động có phần đột ngột và nguy hiểm này hoàn toàn có thể khiến các cầu thủ khó chịu hoặc ngó lơ. Thế nhưng, cách xử lý của người gác đền bên phía Cape Verde lại khiến tất cả phải trầm trồ.

Thay vì tỏ thái độ bực dọc, Vozinha bình thản tiến lại gần, nhẹ nhàng nhặt chiếc điện thoại lên. Anh cẩn thận tiến về phía khán đài, dùng cả hai tay trao trả lại món đồ cho vị khán giả liều lĩnh, trước khi tiếp tục nở nụ cười và nán lại giao lưu cùng đám đông người hâm mộ.

Hành động tuy nhỏ nhưng đầy sự trân trọng và tử tế của Vozinha ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông. Trên các diễn đàn bóng đá quốc tế, khoảnh khắc này đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt cùng cơn mưa lời khen từ giới mộ điệu.

Có thể Cape Verde đã đánh rơi điểm số trên bảng xếp hạng sau một trận cầu nghẹt thở, nhưng với cá nhân Vozinha, anh đã ghi một "bàn thắng" tuyệt đẹp trong lòng người hâm mộ bằng chính sự chuyên nghiệp và nhân cách cao đẹp của mình. Với màn trình diễn xuất sắc tại World Cup, Vozinha đã thành một trong những thủ môn hot hàng đầu Việt Nam, lượng người theo dõi thủ môn này đã lên đến hơn 22 nghìn tài khoản trên mạng xã hội Instagram.