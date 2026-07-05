Khách sạn của tuyển Anh được bảo vệ bằng "vòng đai thép" đề phòng CĐV đối thủ chơi xấu trước trận gặp Mexico

Đại chiến World Cup chưa diễn ra đã nóng: Tuyển Anh được dựng "vòng đai thép", lo CĐV Mexico quấy phá suốt đêm.

Trận đấu giữa Anh và chủ nhà Mexico ở vòng 1/8 World Cup 2026 còn chưa bắt đầu, nhưng bầu không khí bên ngoài sân cỏ đã căng như dây đàn. Đội tuyển Anh hiện được bảo vệ bằng hệ thống an ninh dày đặc quanh khách sạn, sau khi xuất hiện thông tin họ có thể trở thành mục tiêu của các màn "tra tấn tinh thần" từ CĐV chủ nhà.

Theo The Sun, nơi đóng quân của Tam Sư tại Mexico City đã được thiết lập một "vòng đai thép" với nhiều lớp bảo vệ. Hàng rào kim loại được dựng kín khu vực khách sạn, cảnh sát chống bạo động mang theo khiên và trang bị chuyên dụng túc trực liên tục, trong khi Vệ binh Quốc gia Mexico cũng được điều động để tăng cường an ninh.

Các tuyến đường dẫn vào khách sạn đều có chốt kiểm soát, còn nhiều giờ trước khi đội tuyển Anh đặt chân đến, lực lượng chức năng đã diễn tập các phương án xử lý nếu xảy ra tình huống bất ngờ.

Cảnh sát đã được trang bị khiên chống bạo động bên ngoài khách sạn ĐT Anh (Ảnh: Darren Fletcher)Cảnh sát đã được trang bị khiên chống bạo động bên ngoài khách sạn ĐT Anh (Ảnh: Darren Fletcher)

Lực lượng Vệ binh Quốc gia tuần tra (Ảnh: Darren Fletcher)Lực lượng Vệ binh Quốc gia tuần tra (Ảnh: Darren Fletcher)

Một hàng rào thép đã được dựng lên bên ngoài khách sạn của đội tuyển Anh (Ảnh: Darren Fletcher)Một hàng rào thép đã được dựng lên bên ngoài khách sạn của đội tuyển Anh (Ảnh: Darren Fletcher)

Sự thận trọng này xuất phát từ lo ngại địa điểm lưu trú của tuyển Anh có thể bị tiết lộ. Nếu điều đó xảy ra, hàng nghìn CĐV Mexico có thể sẽ kéo đến khách sạn trong đêm, sử dụng pháo hoa, trống và các thiết bị tạo tiếng ồn để khiến Harry Kane cùng đồng đội không thể nghỉ ngơi trước giờ bóng lăn.

Đây không phải là kịch bản viển vông. Chỉ ít ngày trước, đội tuyển Ecuador từng trải qua một đêm "ác mộng" khi rất đông CĐV Mexico tụ tập trước khách sạn, liên tục đánh trống, hò hét và đốt pháo hoa đến tận sáng. Sau trận thua 0-2 trước đội chủ nhà, Liên đoàn Bóng đá Ecuador đã gửi đơn khiếu nại chính thức về vụ việc.

Để tránh lặp lại tình huống tương tự, giới chức Mexico còn huy động cả đơn vị cảnh sát nữ nổi tiếng mang tên Athenas. Đội cảnh sát này được đào tạo chuyên biệt để kiểm soát đám đông và xoa dịu các CĐV quá khích.

Một sĩ quan có mặt tại hiện trường khẳng định đầy tự tin: "Chúng tôi đã sẵn sàng. Sẽ không có bất kỳ rắc rối nào xảy ra".

Không chỉ lo ngại tiếng ồn từ bên ngoài, ban huấn luyện tuyển Anh còn chuẩn bị sẵn nhiều thiết bị hỗ trợ giấc ngủ cho các cầu thủ như máy tạo tiếng ồn trắng, tai nghe chống ồn công nghệ cao và băng đeo đầu phát âm thanh thư giãn để hạn chế tối đa ảnh hưởng nếu CĐV chủ nhà tìm cách quấy phá trong đêm.

Bên cạnh đó, đội ngũ của HLV Thomas Tuchel cũng được cho là đề phòng nguy cơ các buổi tập kín bị đối thủ theo dõi nhằm thu thập thông tin chiến thuật trước trận đấu quan trọng nhất kể từ đầu giải.

Ngoài sức ép từ khán giả, tuyển Anh còn phải đối mặt với thử thách mang tên Estadio Azteca. Sân vận động huyền thoại nằm ở độ cao hơn 2.200 m so với mực nước biển khiến cầu thủ nhanh xuống sức hơn, đồng thời làm quỹ đạo trái bóng thay đổi đáng kể. Đây cũng là nơi Diego Maradona ghi "Bàn tay của Chúa" vào lưới chính tuyển Anh tại World Cup 1986.

Dẫu vậy, phía Tam Sư vẫn giữ sự bình tĩnh. Người phát ngôn đội tuyển khẳng định mọi kế hoạch chuẩn bị vẫn diễn ra đúng lịch trình và toàn đội không có ý định thay đổi giáo án trước cuộc đối đầu với chủ nhà Mexico.