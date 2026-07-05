Argentina vẫn chưa thể sống thiếu Messi

Đến một thời điểm nào đó, Argentina sẽ phải nghĩ về tương lai khi Lionel Messi không còn thi đấu. Nhưng hiện tại, tất cả những gì họ có thể làm là tiếp tục cưỡi trên "con sóng" mang tên Lionel Messi.

Lionel Messi tiếp tục tỏa sáng để đưa Argentina vào vòng 1/8 World Cup 2026, nhưng sau 120 phút nghẹt thở trên sân Hard Rock (Miami), người hâm mộ không chỉ nói về siêu sao số 10. Cape Verde - đội bóng lần đầu dự World Cup - đã tạo nên một trong những màn trình diễn đáng nhớ nhất giải đấu, còn thủ môn Vozinha tiếp tục khẳng định vị thế của hiện tượng lớn nhất mùa hè năm nay.

Khi Argentina chỉ còn biết trông cậy vào Messi

Đã có lúc người ta tự hỏi Argentina sẽ ra sao nếu một ngày không còn Lionel Messi. Nhưng câu trả lời lúc này vẫn rất đơn giản: khi đội bóng gặp khó khăn, cứ đưa bóng cho số 10.

Đối đầu Cape Verde, Messi thêm một lần chứng minh vì sao anh vẫn là linh hồn của nhà đương kim vô địch. Siêu sao 39 tuổi mở tỷ số bằng pha dứt điểm lạnh lùng, nâng thành tích lên 20 bàn thắng tại các kỳ World Cup - nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trong lịch sử. Không dừng lại ở đó, anh còn kiến tạo để Cristian Romero ghi bàn quyết định, giúp Argentina thắng nghẹt thở 3-2 sau hiệp phụ.

Quan trọng hơn những thống kê, Messi vẫn là người xuất hiện đúng lúc mỗi khi Argentina cần một thủ lĩnh. Giữa thời điểm Cape Verde liên tục gây sức ép và khiến nhà vô địch thế giới lúng túng, đội trưởng Argentina vẫn là điểm tựa để cả tập thể vượt qua thử thách.

World Cup của những điều không tưởng

World Cup 2026 đang mang đến cảm giác rất giống giải đấu năm 1994 trên đất Mỹ - một kỳ World Cup đầy cảm xúc và khó lường. Những cú sốc nối tiếp nhau xuất hiện. Brazil ngược dòng ngoạn mục trước Nhật Bản, Paraguay loại Đức, Morocco đánh bại Hà Lan trên loạt luân lưu sau bàn gỡ muộn của Cody Gakpo, Bỉ và Senegal tạo nên màn rượt đuổi tỷ số điên rồ, còn Bồ Đào Nha và Croatia cũng cống hiến một trận đấu kịch tính đến phút cuối.

Nhưng nếu phải chọn câu chuyện truyền cảm hứng nhất, Cape Verde xứng đáng đứng đầu danh sách. Đội bóng nhỏ bé của châu Phi rời giải mà không thua bất kỳ trận nào trong 90 phút thi đấu chính thức, dù lần lượt đối đầu Tây Ban Nha, Uruguay rồi Argentina. Họ chỉ chịu dừng bước sau hiệp phụ trước nhà đương kim vô địch.

Không chỉ có Messi, Argentina còn sở hữu một "chiến binh" khác

Trong khi Messi tiếp tục sắm vai người hùng quen thuộc, Lisandro Martínez cũng có một trận đấu xuất sắc. Trung vệ của Manchester United là người kiến tạo để Messi mở tỷ số rồi trực tiếp ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 trong hiệp phụ. Ở mặt trận phòng ngự, anh cũng liên tục giải nguy với hàng loạt pha cản phá và thu hồi bóng quan trọng. Thủ thành Emiliano Martínez cũng để lại dấu ấn khi liên tiếp cứu thua trong những phút cuối, giữ lại chiến thắng mong manh cho Argentina.

Vozinha - bộ phim cổ tích đẹp nhất World Cup 2026

Nếu Messi tiếp tục viết nên những chương mới trong sự nghiệp huyền thoại, thì Vozinha lại là nhân vật khiến cả thế giới xúc động. Ở tuổi 40, thủ môn từng thi đấu tại giải hạng Hai Bồ Đào Nha đã trở thành biểu tượng của Cape Verde.

Trước Argentina, Vozinha có thêm một màn trình diễn xuất thần với 8 pha cứu thua, liên tục từ chối những cú dứt điểm hiểm hóc của Messi và các đồng đội. Chỉ một lần duy nhất anh phải vào lưới nhặt bóng sau cú dứt điểm cận thành của siêu sao người Argentina.

Từ một cầu thủ ít người biết đến, Vozinha giờ đã trở thành hiện tượng toàn cầu với gần 20 triệu người theo dõi trên Instagram, thu hút sự quan tâm của nhiều CLB và được truyền thông quốc tế ca ngợi là một trong những câu chuyện đẹp nhất World Cup 2026.

Messi vẫn đang viết tiếp lịch sử

Chiến thắng trước Cape Verde cũng giúp Messi tiếp tục xô đổ thêm nhiều cột mốc. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử cán mốc 30 trận đấu tại World Cup, nhiều hơn Cristiano Ronaldo tới bốn trận. Đồng thời, bàn thắng vào lưới Cape Verde cũng giúp Messi ghi bàn trong 8 trận World Cup liên tiếp, đồng thời nâng tổng số pha lập công ở sân chơi lớn nhất hành tinh lên con số 20.

Ở tuổi 39, khi nhiều người nghĩ sự nghiệp đã bước sang bên kia sườn dốc, Messi vẫn là trung tâm trong hành trình bảo vệ ngôi vương của Argentina. Nhưng có lẽ sau 120 phút tại Miami, điều khiến người hâm mộ nhớ mãi không chỉ là một Messi tiếp tục phá kỷ lục, mà còn là hình ảnh Cape Verde chiến đấu đến giây cuối cùng và một Vozinha khiến cả thế giới phải biết đến tên mình.