Địa chấn MSI 2026: TSW hủy diệt TOP Esports, tiễn hạt giống số 2 LPL về nước

Cộng đồng thể thao điện tử toàn cầu vừa được chứng kiến một trong những khoảnh khắc chấn động nhất trong lịch sử các kỳ Mid-Season Invitational. Không một ai có thể ngờ rằng đại diện đến từ Việt Nam lại có thể tạo ra một cú sốc lớn đến như vậy trước một thế lực khổng lồ của nền Liên Minh Huyền Thoại thế giới.

Từ trước đến nay, những loạt trận Best of 5 (BO5) luôn được xem là ngọn núi không thể vượt qua đối với các đội tuyển Việt Nam khi phải đối đầu với các đại diện đến từ khu vực LPL. Sự chênh lệch về kỹ năng cá nhân, tư duy chiến thuật cũng như kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao luôn khiến chúng ta phải dừng bước trong sự tiếc nuối.

Thế nhưng, tại sân khấu MSI 2026, TSW đã dõng dạc viết lại kịch bản đó bằng một màn trình diễn không thể tin nổi trước TES - hạt giống số 2 của khu vực LPL. Lần đầu tiên trong lịch sử, một đội tuyển Việt Nam chính thức đả bại một đại diện sừng sỏ của Trung Quốc trong một kèo đấu dài hơi, phá vỡ định kiến về sức mạnh tuyệt đối của các ông lớn và khẳng định vị thế mới của khu vực trên bản đồ thế giới.

TSW tạo nên địa chấn khi đánh bại hạt giống số 2 LPL với tỷ số 3-1

Các tuyển thủ TSW đã có một ván đấu mở màn đỉnh cao khi Lee Sin trong tay Hizto áp đảo hoàn toàn người đi rừng từng vô địch CKTG là Tian. Dù ván 2, TES đã có lời đáp trả đầy sức nặng nhưng với bản lĩnh thi đấu chắc chắn, các thành viên TSW đã liên tiếp giành chiến thắng để ấn định tỷ số 3-1. Con bài Dr.Mundo đi rừng bất tử với KDA 6/0/7 chính là minh chứng cho một ngày thi đấu hủy diệt của đại diện Việt Nam. Qua đó, chính thức tạo nên lịch sử khi là đội tuyển đầu tiên của Việt Nam thắng hạt giống số 2 LPL trong một trận BO5 dài hơi.

Công thần hàng đầu trong chiến tích này của LMHT Việt Nam không ai khác ngoài Pun với bể tướng Olaf, Sett, Yorick... luôn vượt trội so với ZUIAN phía đối thủ. 2 ngòi nổ sát thương là Dire và Eddie cũng luôn biết cách lên tiếng trong trường hợp cần thiết.

Pun - ngôi sao đường trên đang rực sáng cùng TSW tại MSI 2026

Đặc biệt, Bie chính là nhân chứng sống cho những lần đội tuyển đến từ khu vực Việt Nam đánh bại TES. Trước đây là tại kỳ CKTG 2022 trong màu áo GAM, còn lần này là trong màu áo TSW. Cả 2 lần, đội tuyển giàu thành tích bậc nhất LPL đều phải ngậm ngùi chia tay giải đấu và xách vali về nước.

Điều khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục không chỉ nằm ở kết quả chung cuộc, mà chính là cách TSW giành lấy chiến thắng. Đây hoàn toàn không phải là một chiến thắng nhọc nhằn hay may mắn, mà là một màn hủy diệt thực sự với tỷ số 3-1 đầy thuyết phục. Trong suốt 4 ván đấu, đại diện Việt Nam đã thể hiện một phong độ ấn tượng, áp đảo TES ngay từ giai đoạn đi đường, kiểm soát mục tiêu cho đến những pha giao tranh tổng nghẹt thở.

TSW đã có một trận đấu đỉnh cao và tiếp tục hành trình MSI 2026

Những ngôi sao hàng đầu của TES như Creame, Tian hay Jackey Love đều dường như đã bị choáng ngợp trước lối đánh rực lửa, sự quyết đoán của TSW. Mỗi pha di chuyển, mỗi quyết định kêu gọi giao tranh của TSW đều cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về mặt tư duy, ép đại diện LPL vào thế chống đỡ trong vô vọng và cuối cùng phải chấp nhận thất bại.

Chiến thắng vang dội này của TSW không chỉ mang về tấm vé đi tiếp tại MSI 2026 mà còn là một liều thuốc tinh thần cực lớn cho toàn bộ người hâm mộ thể thao điện tử nước nhà. Cơn địa chấn 3-1 trước TES đã chứng minh rằng khoảng cách giữa các khu vực đang ngày càng được thu hẹp, và các đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có đủ bản lĩnh để cạnh tranh sòng phẳng ngôi vương với bất kỳ thế lực nào. Giờ đây, TSW không chỉ mang trên vai niềm tự hào dân tộc mà còn trở thành một hiện tượng toàn cầu, khiến mọi đối thủ còn lại tại giải đấu phải dè chừng mỗi khi nhắc đến tên họ.