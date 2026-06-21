16 nhà sáng tạo FC Mobile tranh tài tại Creator Cup 2026: Ai sẽ lên ngôi mùa hè năm nay?

Mùa hè 2026 của cộng đồng FC Mobile Việt Nam chính thức nóng hơn bao giờ hết với sự khởi tranh của Creator Cup: Hè Đại Chiến – giải đấu quy tụ 16 Nhà Sáng Tạo nổi bật, cùng tranh tài để tìm ra gương mặt xứng đáng nhất cho danh hiệu Nhà Vô Địch Mùa Hè.

Mang tinh thần "Lên Ngôi Mùa Hè - Cháy Cùng Giải Vô Địch Thế Giới", Creator Cup 2026 không chỉ hòa nhịp cùng bầu không khí bóng đá sôi động trên toàn cầu, mà còn mở ra một sân chơi đặc biệt dành cho những Creator đã và đang góp phần xây dựng cộng đồng FC Mobile Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Sau dấu ấn từ Showmatch Đại Chiến Sân Cỏ, FC Mobile Việt Nam tiếp tục mang đến một giải đấu có quy mô lớn hơn, tính cạnh tranh cao hơn và giàu màu sắc cộng đồng hơn. Đây không chỉ là nơi để các Creator thi đấu, mà còn là sân khấu để họ thể hiện cá tính, bản lĩnh và niềm đam mê với FC Mobile trước hàng triệu người hâm mộ.

Hành trình tìm kiếm Nhà Vô Địch Mùa Hè FC Mobile Việt Nam

Creator Cup: Hè Đại Chiến 2026 bắt đầu với 16 Creator có thành tích nổi nhất ở vòng loại đua Content. Mỗi Creator đại diện cho một quốc gia trong format The World’s Game FC Mobile, tạo nên một hành trình thi đấu vừa quen thuộc với người yêu bóng đá, vừa mới mẻ với cộng đồng sáng tạo nội dung.

Danh sách các Creator tham dự bao gồm nhiều cái tên đáng chú ý trong cộng đồng như Vũ Liz, Lớp Trưởng FCM, Bi Huỳnh Chơi Game, Tanh và Frost,...

Giải đấu chính thức sẽ khởi tranh với vòng 1/16 vào lúc 16h ngày 26.06, thi đấu theo thể thức BO3. Ngày 05.07, vòng Tứ kết và Bán kết sẽ diễn ra với thể thức BO5, nơi áp lực được đẩy lên cao hơn và chỉ những Creator bản lĩnh nhất mới có thể giành quyền đi tiếp. Hai gương mặt cuối cùng sẽ góp mặt tại Chung kết tổng Offline ngày 19.07 tại TP.HCM, diễn ra trong khuôn khổ Football Festival Night.

Tại đây, hai Creator xuất sắc nhất sẽ đối đầu trực tiếp trên sân khấu, trước sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả và cộng đồng người xem trên toàn quốc. Người chiến thắng sẽ chính thức được vinh danh là Nhà Vô Địch Creator Cup: Hè Đại Chiến 2026.

Cuộc cạnh tranh của kỹ năng, cá tính và bản lĩnh

Điểm hấp dẫn của Creator Cup không chỉ nằm ở thể thức thi đấu, mà còn ở sự đa dạng trong phong cách của các Creator tham gia. Mỗi người đều có màu sắc riêng, cộng đồng riêng và cách tiếp cận FC Mobile theo một cá tính khác biệt.

Những Creator kỳ cựu như Vũ Liz hay Bi Huỳnh Chơi Game mang đến kinh nghiệm, sự quen thuộc và sức hút lớn trong cộng đồng. Trong khi đó, các gương mặt thế hệ mới như Tanh, Frost hay Lớp Trưởng FCM lại đại diện cho sự bùng nổ, mới mẻ và khó đoán.

Bên cạnh đó, các đại diện như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Việt Nam và Brazil cũng được xem là những ứng viên sáng giá trong cuộc đua đến chức vô địch. Tuy nhiên, trong một giải đấu có thể thức loại trực tiếp và tính cạnh tranh cao, bất ngờ luôn là điều có thể xảy ra.

Ngày hội mùa hè của cộng đồng FC Mobile Việt Nam

Creator Cup: Hè Đại Chiến 2026 không chỉ tìm kiếm một nhà vô địch. Giải đấu còn là nơi cộng đồng FC Mobile Việt Nam cùng gặp gỡ, cổ vũ, tương tác và chia sẻ niềm đam mê bóng đá.

Thông qua các buổi livestream, hoạt động dự đoán kết quả, minigame và quà tặng ingame giá trị, người hâm mộ sẽ được đồng hành cùng giải đấu trong suốt mùa hè. Mỗi trận đấu không chỉ là cuộc so tài giữa các Creator, mà còn là dịp để cộng đồng cùng hòa mình vào bầu không khí sôi động, nơi mọi cảm xúc bóng đá được thắp lên theo cách rất riêng của FC Mobile.

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 130.000.000 VNĐ, Creator Cup 2026 thể hiện sự đầu tư mạnh mẽ dành cho cộng đồng Nhà Sáng Tạo FCM.

Ai sẽ viết nên câu chuyện mùa hè 2026?

Creator Cup: Hè Đại Chiến 2026 là nơi mọi giới hạn được thử thách. 16 Creator bước vào giải đấu với cùng một mục tiêu: chinh phục ngôi vương và ghi tên mình vào lịch sử cộng đồng FC Mobile Việt Nam.

Người hâm mộ hãy theo dõi các nền tảng chính thức của EA SPORTS FC Mobile Việt Nam để cập nhật lịch thi đấu, cùng nhau săn các phần quà, Giftcode hấp dẫn và chứng kiến hành trình tìm ra Nhà Vô Địch Creator Cup 2026.

Kênh truyền thông chính thức:

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