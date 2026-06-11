Faker lọt top VĐV có sức ảnh hưởng nhất thế giới, xếp trên Ronaldo

Tạp chí danh tiếng TIME vừa công bố danh sách "TIME100 Sports 2026", vinh danh những cá nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất trong giới thể thao toàn cầu. Đáng chú ý, tuyển thủ thể thao điện tử (eSports) Lee “Faker” Sang-hyeok đã tạo nên một cơn địa chấn khi được xếp ở hạng mục cao nhất mang tên "Icons" (Biểu tượng).

Mới đây, tạp chí TIME đã công bố danh sách "TIME100 Sports 2026" - đây chính là danh sách vinh danh những cá nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất trong giới thể thao toàn cầu. Tại hạng mục "Icons", ngôi sao thuộc biên chế đội tuyển T1 đứng chung hàng ngũ với những huyền thoại đương đại sở hữu sức tác động văn hóa sâu rộng. Có thể kể đến siêu sao bóng đá Lionel Messi, cầu thủ bóng rổ vĩ đại LeBron James, tài năng quần vợt Carlos Alcaraz hay nhà vô địch F1 Lando Norris.

Faker được TIME vinh danh trong danh sách danh sách "TIME100 Sports 2026"

Thậm chí, sức ảnh hưởng thời đại của Faker còn được đánh giá cao hơn nhiều tượng đài thể thao lớn khác như siêu sao Cristiano Ronaldo hay Stephen Curry, khi cả hai tên tuổi này chỉ được xếp ở hạng mục thứ hai là "Titans" (Người khổng lồ). Điều này minh chứng cho việc TIME không chỉ đánh giá dựa trên thành tích cá nhân thuần túy, mà còn nhìn nhận khả năng định hình và xoay chuyển xu hướng văn hóa của ngành công nghiệp eSports toàn cầu.

Quyết định vinh danh Faker hoàn toàn xứng đáng với một sự nghiệp thi đấu đỉnh cao kéo dài hơn một thập kỷ. Được mệnh danh là “Quỷ vương bất tử”, anh đã tích lũy một kỷ lục vĩ đại với 6 chức vô địch Chung kết thế giới (CKTG) của League of Legends (Worlds), trong đó nổi bật là thành tích vô tiền khoáng hậu khi cùng T1 hoàn tất chuỗi 3 lần đăng quang liên tiếpở các mùa giải gần nhất.

Để duy trì được phong độ xuất chúng ở độ tuổi 30, ngoài nỗ lực cá nhân phi thường, Faker còn tận dụng tốt bước ngoặt lịch sử nhờ tấm huy chương Vàng tại Asian Games. Thành tích này mang lại đặc quyền miễn nghĩa vụ quân sự cho tuyển thủ sinh năm 1996, giúp sự nghiệp của anh không bị gián đoạn và tiếp tục nối dài những kỷ lục. Sự vinh danh của TIME tiếp nối một chương rực rỡ trước đó vào năm 2024, khi anh trở thành cái tên đầu tiên và duy nhất được ghi danh vào Đại sảnh Huyền thoại (Hall of Legends) của Riot Games.

Faker chính là cái tên có sức ảnh hưởng lớn nhất của Esports toàn cầu

Theo thông tin từ TIME, hành trình phi thường của Faker phản chiếu chân thực sự bùng nổ kinh tế của toàn bộ ngành thể thao điện tử. Từ một thú vui cộng đồng ngách, thị trường Esports toàn cầu hiện được dự báo sẽ chạm mức định giá khoảng 7,46 tỷ USD vào năm 2030. Sức ảnh hưởng của Faker giờ đây không còn gói gọn trong phòng máy thi đấu mà đã vươn lên tầm vóc của một đế chế thương mại. Anh hiện nắm giữ cổ phần trực tiếp trong chính nhượng quyền của tổ chức T1, đồng thời là chủ sở hữu của “Faker Tower” - một tòa nhà thương mại 9 tầng bề thế tọa lạc ngay giữa trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Sự vĩ đại của Faker còn được thể hiện ở việc vận động viên này được xếp vào danh sách "quốc bảo của Hàn Quốc"

Chính sức hút mang tính hiện tượng này đã giúp các câu lạc bộ lâu đời như T1 liên tục thâu tóm và duy trì các hợp đồng tài trợ dài hạn với những thương hiệu xa xỉ ngoài ngành như Nike, Red Bull, BMW và Mercedes-Benz. Nhờ sự song hành hoàn hảo giữa chuyên môn và khai thác thương mại, T1 đã đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên đạt được lợi nhuận hoạt động vào năm ngoái. Để bảo chứng cho định hướng phát triển bền vững này, T1 đã ký với Faker bản hợp đồng gia hạn đến năm 2029, tiếp tục củng cố vị thế của một trong những thương hiệu eSports vĩ đại nhất hành tinh.