VFF hợp tác với EA Sports: Game thủ FC Online được nhận miễn phí áo đấu đội tuyển VN sau nhiều năm chờ đợi

Sự kiện hợp tác bản quyền giữa VFF và EA Sports FC đang thổi một luồng khí nóng vào cộng đồng FC Online Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở việc được điều khiển cầu thủ khoác lên mình màu cờ sắc áo chuẩn chỉnh, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ còn được tận hưởng mùa hè rực lửa hơn bao giờ hết với nhiều hoạt động thú vị.

Hơn cả một bản hợp đồng thương mại, sự kiện hợp tác giữa VFF và ông lớn ngành trò chơi điện tử EA Sports FC là một bước ngoặt mang tính lịch sử. Sự hợp tác này đồng nghĩa với việc FC Online đã chính thức sở hữu trọn vẹn bản quyền từ áo đấu cho đến huy hiệu của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam sau gần 8 năm ra mắt. Giờ đây, ranh giới giữa sân cỏ ngoài đời thực và thảm cỏ in-game đã được xóa nhòa, mang lại trải nghiệm đầy tự hào và chân thực nhất cho hàng triệu HLV online.

Đăng nhập 15 phút để nhận đồng phục Đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam

Hiểu được sức nóng của sự kiện, FC Online đã cực kỳ "chiều chuộng" cộng đồng, tặng ngay đồng phục Đội tuyển Quốc gia cho người chơi. Cụ thể, anh em game thủ chỉ cần đăng nhập đủ 15 phút trong game là sẽ nhận được ngay 3 vật phẩm Việt Nam gồm có áo đấu sân khách, áo đấu sân nhà và huy hiệu VFF.

Mùa hè rực lửa với mode Kick-off cùng đội tuyển Việt Nam

Có áo mới, dĩ nhiên phải có sân chơi xứng tầm. Điểm nhấn tiếp theo chính là Mode chơi Kick-off hoàn toàn mới.

Chế độ này cho phép game thủ trực tiếp lựa chọn Đội tuyển Quốc gia Việt Nam với dàn nhân sự chất lượng để so găng sòng phẳng cùng các "ông lớn" của bóng đá thế giới như Pháp, Brazil, hay Anh. Được điều khiển đội hình Việt Nam chỉ số khủng, khoác áo đấu chính thức của ĐTQG, tung hoành giữa các sân vận động quốc tế và ghi bàn hứa hẹn mang lại cảm giác tuyệt vời. Đây chắc chắn sẽ là mode chơi "đốt thời gian" bậc nhất của anh em game thủ trong những ngày hè tới.

Hãy nhanh chóng vào FC Online ngay để nhận đồng phục và huy hiệu ĐTQG Việt Nam ngay nhé anh em game thủ!