Đội tuyển Việt Nam chính thức xuất hiện trong FC Mobile Việt Nam với đầy đủ áo đấu, logo và cầu thủ!

Từ tháng 6/2026, người chơi EA Sports FC™ Mobile Việt Nam có thể chọn Đội tuyển Việt Nam ở chế độ Giải Vô Địch Thế Giới với đội hình, áo đấu và huy hiệu chính thức.

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố hợp tác chính thức với EA Sports FC™, chính thức đưa Đội tuyển Bóng đá Nam Quốc gia Việt Nam vào EA Sports FC™ Online Việt Nam và EA Sports FC™ Mobile Việt Nam (do Garena vận hành và phát hành tại Việt Nam) với đầy đủ áo đấu, huy hiệu và cầu thủ.

Một cột mốc trên hành trình gắn bó lâu dài tại Việt Nam

EA Sports FC™ Online Việt Nam và EA Sports FC™ Mobile Việt Nam đã có nhiều năm xây dựng cộng đồng game bóng đá vững mạnh tại Việt Nam, đồng thời liên tục đưa các cầu thủ Việt Nam vào game. Hợp tác mới với VFF bổ sung thêm lớp nhận diện chính thức của đội tuyển quốc gia vào hành trình đó, mang đến cho người hâm mộ một cách chân thực hơn để kết nối với bóng đá Việt Nam trong game

Nội dung hợp tác

Từ tháng 6 năm 2026, người chơi EA Sports FC™ Online và EA Sports FC™ Mobile tại Việt Nam sẽ được trải nghiệm:

- Áo đấu, huy hiệu và hình ảnh nhận diện chính thức của Đội tuyển Bóng đá Nam Quốc gia Việt Nam trong EA Sports FC™ Online Việt Nam và EA Sports FC™ Mobile Việt Nam

- Tên cầu thủ, hình ảnh và dữ liệu cầu thủ chính thức, trong phạm vi áp dụng

- Một số hoạt động cộng đồng và truyền thông gắn liền với đội tuyển quốc gia

- Nội dung phối hợp trên các kênh chính thức liên quan

"Thông qua hợp tác với EA Sports FC™, hình ảnh chính thức của Đội tuyển Bóng đá Nam Quốc gia Việt Nam sẽ được hiện diện chính thức trong EA Sports FC™ Online và EA Sports FC™ Mobile với đầy đủ bản sắc, bao gồm trang phục thi đấu, huy hiệu…

Chúng tôi tin rằng đây là một bước đi quan trọng nhằm tăng cường sự gắn kết giữa đội tuyển quốc gia và người hâm mộ, đồng thời lan tỏa niềm tự hào bóng đá Việt Nam không chỉ trên sân cỏ, trên các phương tiện truyền thông mà còn trong thế giới kỹ thuật số đang là xu hướng tất yếu hiện nay." - Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Một phần của mùa hè bóng đá sôi động

Chuỗi hoạt động hè của FC Mobile Việt Nam

Hợp tác cùng VFF sẽ là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong chuỗi nội dung bóng đá mùa hè năm nay trên EA Sports FC™ Online Việt Nam và EA Sports FC™ Mobile Việt Nam. Các thông tin chi tiết về nội dung trong game và hoạt động cộng đồng sẽ tiếp tục được công bố qua các kênh chính thức.

"Chúng tôi rất vui mừng khi hợp tác này nay đã chính thức được hiện thực hóa. Việc ký kết diễn ra giữa một mùa hè sôi động, khi không khí bóng đá đang lan tỏa khắp nơi, càng khiến khoảnh khắc này thêm ý nghĩa." - Ông Nhan Phước Quang, Giám đốc Sản phẩm Game, Garena Việt Nam.

Chơi ngay Giải Vô Địch Thế Giới với Đội tuyển Việt Nam

Mở FC Mobile Việt Nam, vào chế độ Giải Vô Địch Thế Giới và chọn Đội tuyển Việt Nam để bắt đầu hành trình của riêng bạn với đội hình, áo đấu và logo chính thức. Đây là lúc để đưa tuyển Việt Nam ra đấu trường thế giới theo cách của bạn, ngay trên màn hình điện thoại!

Đội tuyển Việt Nam trong chế độ Giải Vô Địch Thế Giới của FC Mobile

Về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF)

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) là tổ chức quản lý và phát triển bóng đá tại Việt Nam, phụ trách hệ thống đội tuyển quốc gia, các giải đấu trong nước, bóng đá nữ, futsal, bóng đá bãi biển, đào tạo và các hoạt động chuyên môn liên quan. VFF là thành viên của FIFA, AFC và AFF, đồng thời đóng vai trò kết nối bóng đá Việt Nam với hệ thống thi đấu và phát triển bóng đá khu vực, châu lục và thế giới.

Về EA Sports FC™ Online Việt Nam và EA Sports FC™ Mobile Việt Nam

EA Sports FC™ Online Việt Nam (PC) và EA Sports FC™ Mobile Việt Nam (di động) là các tựa game bóng đá thuộc hệ sinh thái EA Sports FC™, do Garena Việt Nam vận hành và phát hành tại Việt Nam.

Về Garena Việt Nam

Garena là đơn vị vận hành và phát hành EA Sports FC™ Mobile và EA Sports FC™ Online tại thị trường Việt Nam. Là một trong những công ty phát triển, phát hành trò chơi, công nghệ và giải trí số hàng đầu thế giới, Garena đã và đang mang đến những trải nghiệm game chất lượng cao cho hàng triệu người chơi Việt Nam, đồng thời xây dựng và phát triển cộng đồng game thủ bóng đá lớn mạnh trên cả nước.

Về Electronic Arts

Electronic Arts (NASDAQ: EA) là tập đoàn hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực giải trí tương tác kỹ thuật số. Công ty phát triển và cung cấp các trò chơi, nội dung và dịch vụ trực tuyến cho máy chơi game kết nối Internet, thiết bị di động và máy tính cá nhân. Trong năm tài chính 2026, EA đạt doanh thu thuần GAAP khoảng 7,5 tỷ USD. Thông tin thêm về EA có tại www.ea.com/news.