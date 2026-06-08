Dàn huyền thoại LA LIGA hội ngộ người hâm mộ tại TP.HCM trong trận cầu lịch sử

Sự kiện LALIGA Legends Match 2026 mang đến cơ hội vàng để người hâm mộ Việt Nam, đặc biệt là cộng đồng game thủ FC Online và FC Mobile tận mắt chứng kiến những bước chạy của Xavi, Puyol, Salgado và Makelele.

Tối ngày 7/6/2026, sân khấu bóng đá Việt Nam đã thực sự bùng nổ khi dàn sao lừng lẫy một thời của thế giới chính thức đặt chân đến Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM. Trận cầu lịch sử LALIGA Legends Match 2026 do Garena phối hợp cùng EA Sports FC Mobile và EA SPORTS FC Online tổ chức đã biến giấc mơ tận mắt chứng kiến các thần tượng sân cỏ của hàng triệu cổ động viên thành hiện thực. Đây không chỉ là một trận đấu giao lưu thông thường mà còn là minh chứng cho nỗ lực mang bầu không khí bóng đá quốc tế chân thực nhất đến gần hơn với cộng đồng người hâm mộ nước nhà.

Tâm điểm của sự kiện thuộc về màn hội ngộ của bốn tượng đài vĩ đại từng làm khuynh đảo bóng đá châu Âu. Khán giả đã không giấu được sự phấn khích khi được chiêm ngưỡng nhạc trưởng Xavi Hernandez và bức tường thành Carles Puyol, những nhân tố hạt nhân kiến tạo nên kỷ nguyên vàng của Barcelona cũng như chức vô địch World Cup 2010 của đội tuyển Tây Ban Nha. Đối trọng với họ là hai biểu tượng rực rỡ của dải ngân hà Real Madrid: hậu vệ cánh lừng danh Michel Salgado và "cỗ máy quét" huyền thoại Claude Makelele. Sự góp mặt của họ đã thắp lên bầu không khí siêu kinh điển rực lửa ngay giữa lòng Sài Gòn, khẳng định vị thế cầu nối mang tinh hoa bóng đá toàn cầu đến với Việt Nam.

Sức nóng của trận cầu càng được đẩy lên cao trào nhờ sự giao thoa độc đáo giữa các ngôi sao quốc tế, cựu tuyển thủ quốc gia và những tên tuổi đình đám của làng giải trí Việt. Sát cánh cùng bộ tứ huyền thoại là dàn cựu danh thủ lẫy lừng như Lê Công Vinh, Nguyễn Hồng Sơn, Lê Tấn Trường, Vũ Như Thành, Nguyễn Thế Anh và Phan Văn Tài Em. Trận đấu còn thêm phần bùng nổ và đầy ắp tiếng cười với những pha xử lý bóng từ các streamer và KOL hàng đầu như Độ Mixi, Cris Phan, Rambo, Bình Bé, Thầy Ba và Dev. Hai đội hình siêu sao kết hợp này đã mang đến một màn trình diễn mãn nhãn, đậm chất kỹ thuật nhưng cũng vô cùng gần gũi.

Nhằm mang đến một đêm văn hóa bóng đá đẳng cấp trọn vẹn, ban tổ chức đã khéo léo đan xen hàng loạt hoạt động trải nghiệm liền mạch từ màn trình diễn khai mạc hoành tráng đến các thử thách kỹ năng kịch tính trước giờ bóng lăn. Xuyên suốt hai hiệp đấu, người hâm mộ không chỉ bị cuốn theo những pha bóng đi vào lịch sử mà còn được tham gia các mini-game giao lưu trực tiếp và nhận tri ân từ ban tổ chức.

Bên cạnh đó, người hâm mộ còn có cơ hội giao lưu với các huyền thoại sân cỏ của LALIGA, đồng thời nhận được nhiều quà tặng đặc biệt từ BTC.

Khoảnh khắc đọng lại nhiều cảm xúc nhất chính là những chia sẻ chân thành của các huyền thoại LALIGA về tình yêu cuồng nhiệt của con người Việt Nam, khép lại một sự kiện thể thao bom tấn đáng nhớ nhất mùa hè 2026.