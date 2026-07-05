Hết trận vẫn còn xấu tính: Mbappe bị ném cả quả bóng vào lưng vì phớt lờ cái bắt tay của thủ môn Paraguay

Tuy nhiên, Mbappe không có phản ứng đáp lại. Tiền đạo người Pháp quay người bước đi và tiếp tục ăn mừng cùng các đồng đội. Chỉ vài giây sau, Orlando Gill tỏ rõ sự bực tức. Anh cầm quả bóng và ném thẳng về phía Mbappe. Quả bóng trúng vào phần lưng của ngôi sao tuyển Pháp, trong khi Mbappe gần như không phản ứng và tiếp tục di chuyển.

Chiến thắng 1-0 của tuyển Pháp trước Paraguay giúp Les Bleus giành vé vào tứ kết World Cup 2026, và những gì diễn ra sau trận đấu vẫn là chủ đề khiến mạng xã hội bùng nổ. Đoạn video đang viral nhận được nhiều bình luận từ người hâm mộ là khoảnh khắc thủ môn Orlando Gill tiến lại gần Kylian Mbappe ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Người gác đền của Paraguay chủ động đưa tay ra với ý định bắt tay đối thủ.

Khoảnh khắc này là hệ quả của một trận đấu đầy căng thẳng giữa hai đội. Suốt hơn 100 phút trên sân, Mbappe liên tục trở thành mục tiêu của những pha phạm lỗi từ các cầu thủ Paraguay. Đội trưởng tuyển Pháp từng nổi nóng sau khi bị Andres Cubas kéo ngã, dẫn tới màn xô xát giữa cầu thủ hai đội. Sau đó, Matias Galarza có tình huống vung tay vào Mbappe khi bóng không ở gần, còn Juan Jose Caceres gây tranh cãi với pha đá nguội vào chân tiền đạo 27 tuổi nhưng không phải nhận thẻ đỏ.

Bản thân Mbappe cũng không giấu sự bức xúc sau trận. Chia sẻ với truyền thông, anh khẳng định tuyển Pháp sẵn sàng đáp trả nếu đối thủ chọn cách chơi quyết liệt. "Nếu phải chơi theo kiểu đá rắn, chúng tôi cũng làm được. Họ nghĩ chúng tôi chỉ biết đá đẹp, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn thắng theo cách đó".

Thủ môn Paraguay chủ động bắt tay Mbappe khi hết trận nhưng bị ngó lơ (Ảnh: Getty)

Anh chàng liền bực tức ném bóng vào lưng Mbappe (Ảnh: Getty)

Mbappe vẫn vui vẻ ăn mừng không hề quan tâm (Ảnh: Getty)

Sau tình huống bị Mbappe từ chối bắt tay, Orlando Gill còn tiến đến tranh cãi với một số cầu thủ Pháp, khiến bầu không khí sau trận tiếp tục trở nên nóng bỏng.

Dù vậy, kết quả cuối cùng không thay đổi. Pháp giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công trên chấm phạt đền của Mbappe để ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026, còn Paraguay khép lại hành trình đáng nhớ bằng một trận đấu đầy tranh cãi và những hình ảnh vẫn đang được người hâm mộ bàn tán.

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