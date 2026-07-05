Lịch thi đấu World Cup ngày 6/7: Brazil đối đầu Na Uy, Anh chạm trán "đá tảng" Mexico

Cập nhật lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 6/7.

Ngày 6/7, vòng 1/8 World Cup 2026 tiếp tục guồng quay kịch tính với hai cuộc đối đầu đầy duyên nợ và khó lường. Bản lĩnh của các ông lớn bóng đá thế giới sẽ một lần nữa được thử thách trước những đối thủ có lối chơi vô cùng khó chịu.

Mở màn cho loạt trận ngày 6./7 là cuộc đọ sức giữa tuyển Brazil và Na Uy diễn ra vào lúc 03h00 (giờ Việt Nam). Đại diện Nam Mỹ bước vào vòng đấu này sau chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Nhật Bản. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Carlo Ancelotti, "Vũ công Samba" đang từng bước xây dựng một tập thể điềm tĩnh và thực dụng hơn. Tuy nhiên, thử thách sắp tới của họ không hề dễ dàng khi Na Uy vừa tạo nên cú sốc bằng việc đánh bại Bờ Biển Ngà với tỉ số 2-1 để lần đầu tiên sau nhiều năm góp mặt ở nhóm 16 đội mạnh nhất. Dù Brazil vượt trội về chất lượng siêu sao, sự kỷ luật và tính hiệu quả trong lối chơi của Na Uy hoàn toàn có thể trở thành "thuốc thử liều cao" cho tham vọng vô địch của thầy trò Ancelotti.

Ngay sau đó, vào lúc 07h00, tâm điểm chú ý sẽ đổ dồn về cặp đấu giữa Mexico và Anh. Tuyển Anh sở hữu dàn sao tấn công đắt giá nhưng vừa phải trải qua một trận đấu hú vía trước CHDC Congo, nơi họ bị dẫn bàn trước khi lội ngược dòng thắng 2-1. Sự thiếu ổn định của "Tam Sư" sẽ là cơ hội để Mexico khai thác. Đại diện khu vực Bắc Mỹ tiến vào vòng 1/8 bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Ecuador, tiếp tục khẳng định thương hiệu độc quyền với hệ thống phòng ngự đặc sản chắc chắn và những pha phản công sắc lẹm. Cuộc đối đầu này hứa hẹn sẽ là màn rượt đuổi cân não giữa hàng công đắt giá của người Anh và bức tường thành kiên cố của người Mexico để tranh tấm vé quý giá vào tứ kết.