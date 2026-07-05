Ronaldo có đang là gánh nặng của Bồ Đào Nha?

Ibrahimovic gay gắt cho rằng "cái tôi của Ronaldo đang kìm hãm Bồ Đào Nha".

Cựu cầu thủ Zlatan Ibrahimovic mới đây đã đưa ra những chỉ trích nảy lửa nhắm thẳng vào Cristiano Ronaldo, khẳng định siêu sao 41 tuổi đang đặt cái tôi cá nhân lên trên lợi ích tập thể, qua đó kìm hãm sự phát triển của đội tuyển Bồ Đào Nha tại kỳ World Cup năm nay.

Lời nhận xét đanh thép của Ibrahimovic được đưa ra ngay sau chiến thắng nhọc nhằn 2-1 của Bồ Đào Nha trước Croatia tại vòng 32 đội. Ở trận đấu này, Ronaldo được xếp đá chính ngay từ đầu. Dù là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền ở phút 68 sau, màn trình diễn tổng thể của CR7 vẫn bị đánh giá là mờ nhạt. Anh bị rút ra nghỉ ở phút 81 để nhường chỗ cho Gonçalo Ramos – người sau đó đã sắm vai người hùng với bàn thắng quý như vàng ở phút bù giờ thứ 4 (90+4), mang về tấm vé đi tiếp cho "Selecao châu Âu".

Chứng kiến thế trận của đội tuyển Bồ Đào Nha, Zlatan Ibrahimovic đã không ngần ngại dội một gáo nước lạnh:

"Những gì chúng ta đang thấy không phải là biểu hiện của một sự lãnh đạo mang tính huyền thoại. Đó thực chất là một cái tôi lớn đang thao túng cả đội tuyển quốc gia".

Ronaldo ghi bàn vẫn bị nói là "kìm hãm" đội tuyển Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty)

Ibrahimovic lập luận rằng danh tiếng trong quá khứ của Ronaldo đang làm mù quáng ban huấn luyện, khiến họ đưa ra những quyết định không dựa trên phong độ thực tế:

"Anh ta đã mất đi sự cơ động và cảm giác bóng cần thiết để thi đấu ở đẳng cấp này. Hiện tại, hào quang quá khứ đang gánh đỡ anh ta nhiều hơn là đôi chân. Đây là một sự điên rồ được thúc đẩy bởi sự hoài niệm và nó đang kìm hãm toàn đội".

Bên cạnh đó, cựu chân sút của AC Milan và Manchester United cũng bày tỏ sự bất bình thay cho các tài năng trẻ của Bồ Đào Nha, đặc biệt là trường hợp của Gonçalo Ramos. Theo Ibrahimovic, việc các cầu thủ trẻ sung sức phải liên tục ngồi dự bị cho một ngôi sao đã qua thời đỉnh cao là một sự bất công lớn:

"Thật bất công khi những tài năng trẻ, tràn đầy năng lượng như Gonçalo Ramos phải ngồi dự bị chỉ để nhường chỗ cho một người đã qua thời đỉnh cao. Ramos vào sân và ngay lập tức chứng minh được giá trị bằng bàn thắng quyết định. Đã đến lúc Bồ Đào Nha phải nhìn vào thực tế tương lai thay vì cứ bám víu lấy quá khứ".

Dù Ronaldo vẫn điền tên mình lên bảng tỷ số nhờ quả đá phạt 11m thành công, nhưng những tranh cãi xung quanh tầm ảnh hưởng của anh tại chiến dịch World Cup lần này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn. Phát biểu của Ibrahimovic như một mồi lửa thổi bùng lên làn sóng hoài nghi về việc liệu đã đến lúc huấn luyện viên Roberto Martinez cần dũng cảm thực hiện một cuộc chuyển giao thế hệ cho bóng đá xứ Bồ?