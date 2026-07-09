LĐBĐ Ai Cập tuyên bố "không im lặng", tố VAR "tiếp tay" cho Argentina, đòi công lý cho Salah

Liên đoàn Bóng đá Ai Cập gửi thông điệp đanh thép sau thất bại trước Argentina ở World Cup.

Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA) tuyên bố họ "không thể tiếp tục im lặng trước những quyết định của tổ trọng tài" sau trận thua ngược 2-3 đầy cay đắng của đội nhà trước Argentina tại vòng 16 đội World Cup 2026. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Atlanta, huấn luyện viên trưởng tuyển Ai Cập, ông Hossam Hassan, cùng nhiều tuyển thủ đã kịch liệt chỉ trích công tác điều hành trận đấu.

"Liên đoàn Bóng đá Ai Cập không thể giữ im lặng trước những quyết định trọng tài diễn ra trong trận đấu với Argentina, cũng như việc hệ thống Trợ lý Trọng tài Video (VAR) đã không được sử dụng một cách hợp lý," EFA đưa ra thông báo chính thức.

LĐBĐ Ai Cập bức xúc về công tác trọng tài (Ảnh: Getty)

Trước đó, Ai Cập tưởng chừng như đã chạm một tay vào tấm vé đi tiếp khi vươn lên dẫn trước nhờ bàn mở tỷ số sớm của Yasser Ibrahim, rồi tiếp tục nhân đôi cách biệt ở phút 67 nhờ công của Mostafa Zico. Tuy nhiên, bước ngoặt định mệnh thực sự đã xảy ra từ phút 58. Khi đó, Ai Cập sút tung lưới Emiliano Martinez lần thứ hai, nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính người Pháp François Letexier đã quyết định hủy bàn thắng vì xác định tiền vệ Marawan Attia đã phạm lỗi với hậu vệ Lisandro Martínez của Argentina từ trước đó.

Thông báo của EFA nhấn mạnh: "Nhiều tình huống mang tính bước ngoặt đã dấy lên những lo ngại sâu sắc, đồng thời để lại dấu hỏi lớn về tính nhất quán và sự công bằng của các quyết định mang tính chất định đoạt trực tiếp đến cục diện trận đấu".

Mọi lợi thế và tâm lý của đại diện châu Phi hoàn toàn sụp đổ sau khi Lionel Messi kiến tạo cho Cristian Romero rút ngắn tỷ số ở phút 79. Chính siêu sao này sau đó cũng là người ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Argentina, trước khi Enzo Fernández ghi bàn thắng quyết định ấn định tỷ số 3-2 ở phút bù giờ thứ hai.

Bàn thắng muộn của Fernandez đã châm ngòi cho một khung cảnh hỗn loạn ngay trước khu vực ban huấn luyện Ai Cập. Một chiếc thẻ đỏ trực tiếp đã được rút ra dành cho huấn luyện viên thủ môn Saafan Elsaghir khi các thành viên khác phải ra sức can ngăn ông lao vào trọng tài Letexier. Hàng loạt thẻ vàng cũng liên tiếp được rút ra cho các cầu thủ Ai Cập vì lỗi phản ứng dữ dội. Phía Ai Cập khẳng định các vị vua áo đen đã từ chối kiểm tra một tình huống có khả năng phạm lỗi trước đó của Alexis Mac Allister ngay trong pha bóng dẫn đến bàn thua quyết định.

"Những gì xảy ra trong trận đấu đã tạo ra sự phẫn nộ diện rộng trong nội bộ các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ, những người hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào tiêu chuẩn trọng tài cao nhất tại sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới", thông cáo của EFA viết.

HLV Hossam Hassan của Ai Cập cũng khẳng định đội bóng của ông là nạn nhân của một "sự bất công", đồng thời ẩn ý rằng FIFA muốn giữ chân Lionel Messi ở lại giải đấu bằng mọi giá khi Argentina tiến vào tứ kết gặp Thụy Sĩ.

"Chúng tôi đã chơi tốt hơn nhà đương kim vô địch, tốt hơn về mọi mặt nhưng kết quả rốt cuộc lại bị chi phối bởi các yếu tố chủ quan trên sân và khách quan ngoài sân cỏ. Có lẽ họ muốn Messi tiếp tục cuộc đua".

Liên đoàn Bóng đá Ai Cập khẳng định sẽ bảo vệ quyền lợi đến cùng cho bóng đá nước nhà: "Mỗi cầu thủ khoác lên mình màu áo tuyển Ai Cập, và mỗi cổ động viên đứng sau tiếp sức cho đội bóng, đều xứng đáng nhận được sự công bằng, tôn trọng và sự thực thi luật bóng đá một cách bình đẳng".