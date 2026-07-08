Góc nhìn chuyên gia mổ xẻ tranh cãi VAR “bẻ còi”, Ai Cập ôm hận cay đắng trước Argentina: Trọng tài có đúng?

Tổng hợp phân tích góc nhìn từ chuyên gia những tình huống gây tranh cãi dữ dội trận Argentina thắng 3-2 Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup.

Trận chạm trán nảy lửa giữa Argentina ngược dòng 3-2 Ai Cập, công nghệ VAR liên tục lên tiếng trong các tình huống bước ngoặt vô cùng nhạy cảm.

Tranh cãi Ai Cập bị tước bàn thắng

Cơn địa chấn tưởng như đã xuất hiện tại hiệp hai của trận đấu khi tiền đạo Mostafa Ziko bên phía Ai Cập tung cú dứt điểm xé lưới Argentina. Bàn thắng ngỡ như giúp Ai Cập vươn lên dẫn trước 2-0. Thế nhưng, công nghệ VAR một lần nữa lên tiếng.

Sau khi nhận tín hiệu từ phòng VAR, trọng tài chính người Pháp Francois Letexier đã quyết định khước từ bàn thắng của Ai Cập. Lý do được đưa ra là tiền vệ phòng ngự Marwan Attia bên phía Ai Cập đã phạm lỗi với trung vệ Lisandro Martinez của Argentina ngay trong tình huống phát động tấn công trước đó.

Tình huống cầu thủ Ai Cập phạm lỗi

Theo phân tích từ ESPN, pha bóng này, trọng tài VAR Jerome Brisard đã phản ứng cực kỳ nhanh nhạy khi ngay lập tức kiến nghị một pha xem lại băng hình trên sân. Tổ VAR nhận định hành vi của tiền vệ người Ai Cập là không thể bỏ qua: Attia không chỉ dùng tay kéo áo lộ liễu mà còn đồng thời giậm thẳng vào chân của Martinez. Ngay khi bước tới màn hình lớn ngoài đường biên, ông Letexier đã hoàn toàn đồng tình với góc nhìn của phòng VAR và nhanh chóng thổi phạt đội tuyển Ai Cập, chính thức hủy bỏ bàn thắng.

Tuy nhiên, ông Fernando Guerrero - cựu trọng tài FIFA cho rằng các đồng nghiệp đã áp dụng hoàn toàn sai lệch quy trình Giai đoạn kiểm soát bóng tấn công (APP - Attacking Possession Phase) được quy định nghiêm ngặt trong luật VAR của IFAB.

Theo quy định của FIFA, VAR chỉ được quyền lật ngược tình thế khi đội phòng ngự hoàn toàn không có cơ hội thực tế nào để giành lại bóng. Trong pha bóng này, các hậu vệ Argentina đã có tới 3 cơ hội rõ rệt để chủ động phá bóng hoặc đoạt lại quyền kiểm soát trước khi bàn thắng được ghi. Điều này đồng nghĩa với việc một chuỗi tấn công hoàn toàn mới đã được bắt đầu, và việc VAR cố tình lật lại một tình huống cố định từ trước đó là một sự vi phạm nghiêm trọng về mặt giao thức.

Vì sao trọng tài không cho Ai Cập hưởng phạt đền?

Kịch tính của trận đấu không dừng lại ở đó. Những phút cuối trận có liên tiếp hai tình huống tranh cãi đổ dồn về phía vòng cấm của Argentina. Phía ban huấn luyện và các cầu thủ Ai Cập đã phản ứng dữ dội, đòi hỏi trọng tài phải thổi phạt đền.

Ở tình huống tranh cãi thứ nhất, tiền vệ Alexis Mac Allister của Argentina dường như đã có hành vi kéo người đối với Hamdy Fathy của Ai Cập ngay trong vòng cấm, khiến cầu thủ này ngã xuống sân. Tuy nhiên, tiếng còi của trọng tài chính vẫn im lặng và Argentina lập tức tổ chức phản công để ghi bàn ngay sau đó.

Ngay sau tình huống này, ở những phút bù giờ cuối cùng, ngôi sao số một của Ai Cập là Mohamed Salah có pha đột phá dũng mãnh vào vòng cấm Argentina và ngã xuống sau pha tranh chấp với Julian Alvarez. Salah quả quyết rằng mình đã bị cài chân, nhưng một lần nữa, vị vua áo đen nhận định tác động từ phía tiền đạo phòng ngự bên phía Argentina là chưa đủ ngưỡng để thổi phạt.

Tình huống Salah phản ứng vì không được hưởng phạt đền

Theo phân tích từ ông Andy Davies, chuyên gia của chuyên mục “VAR Review” trên kênh truyền hình ESPN (phân tích các tình huống tranh cãi), trọng tài quyết định không thổi phạt Alvarez trong pha va chạm với Mohamed Salah là hoàn toàn chuẩn xác. Ở góc quay cận cảnh, có thể thấy Salah chủ động tìm kiếm một quả phạt đền hơn là bị đối phương phạm lỗi. Trong các pha bóng kiểu này, trọng tài cần nhìn thấy một động tác cản phá trái luật rõ ràng từ hậu vệ. Thực tế, đây chỉ là một tình huống va chạm mang tính cơ học theo quán tính di chuyển khi hai chiếc giày va quệt vào nhau và Salah đã đổ người xuống sân một cách không cần thiết.

Chắc chắn dư luận sẽ có sự so sánh giữa pha bóng này với bàn thắng bị từ chối của Ai Cập ở phút 62 trước đó. Tuy nhiên, điểm khác biệt cốt lõi nằm ở chỗ trong tình huống ở phút 62 của Ai Cập, đó là một pha giậm thẳng gầm giày của hậu vệ lên chân đối phương (phạm lỗi chủ động). Còn trong pha bóng của Salah, đó đơn thuần là sự va quệt giày giữa hai cầu thủ đang cùng lao vào bóng bằng một lực quán tính tương đương.