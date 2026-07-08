Cái ôm đầy cảm xúc của Messi và Enzo

Khi cậu bé Enzo viết tâm thư năm 15 tuổi trở thành chỗ dựa cho Lionel Messi.

Atlanta, một ngày mùa hè năm 2026. Khi tiếng còi mãn cuộc trận Argentina thắng 3-2 Ai Cập, Lionel Messi đã gục xuống. Ở tuổi 39, trong kỳ World Cup có thể là cuối cùng của sự nghiệp, người đàn ông vĩ đại ấy không thể kìm nén được cảm xúc. Sau một trận cầu điên rồ mà anh vừa sắm vai tội đồ đá hỏng phạt đền, vừa làm người hùng gỡ hòa, những giọt nước mắt lại rơi trên gương mặt hằn in dấu vết thời gian.

Nhưng lần này, Messi không phải cô độc chịu đựng sức nặng của cả một dân tộc. Người đầu tiên lao đến, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy anh là Enzo Fernández – tác giả của bàn thắng quyết định ở phút bù giờ 90'+3. Cái ôm siết chặt giữa hai thế hệ tại Atlanta đã khép lại một vòng lặp định mệnh kéo dài đúng một thập kỷ, tạo nên một trong những khoảnh khắc sử thi và cảm xúc nhất của bóng đá thế giới.

Cái ôm đầy cảm xúc của Enzo và Messi (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Để hiểu hết giá trị của cái ôm ấy, hãy ngược dòng thời gian về mùa hè năm 2016. Cũng trên đất Mỹ, Messi đã khóc nức nở sau thất bại đau đớn ở chung kết Copa América Centenario. Trong cơn cùng quẫn và bất lực, anh cay đắng tuyên bố giã từ màu áo đội tuyển quốc gia. Khi ấy, Enzo Fernández mới chỉ là một cậu thiếu niên 15 tuổi vô danh tại lò đào tạo River Plate. Chứng kiến thần tượng gục ngã, Enzo bất lực đứng nhìn từ xa và chỉ biết gửi gắm tình yêu, sự đau xót qua một bức tâm thư dài trên mạng xã hội.

"Làm sao chúng tôi có thể thuyết phục anh ở lại khi chúng tôi là những kẻ thảm hại... Hãy chơi bóng để tìm lại niềm vui, vì khi anh vui, anh không biết anh đã khiến chúng tôi hạnh phúc đến nhường nào đâu", Enzo của năm 15 tuổi đã viết như thế. Cậu bé năm ấy chỉ có một ước mơ duy nhất: mong người hùng của mình đừng bỏ cuộc.

Mười năm sau, lịch sử lặp lại một nửa tại World Cup 2026. Vẫn là đất Mỹ, vẫn là những giọt nước mắt lăn dài trên má Messi sau một trận đấu nghẹt thở đến nghẹt tim trước Ai Cập. Nhưng bối cảnh và vị thế của cả hai giờ đây đã hoàn toàn thay đổi.

Cậu bé 15 tuổi năm nào giờ đã là một ngôi sao hàng đầu thế giới, một chiến binh bản lĩnh mang áo số 24, sừng sững sát cánh bên anh trong hành trình bảo vệ ngai vàng. Enzo không cần phải viết tâm thư qua màn hình điện thoại nữa. Khi Messi đá hỏng phạt đền, khi Argentina bị dẫn trước và đứng trước bờ vực khủng hoảng, chính Enzo và các đồng đội cùng Messi chiến đấu. Và đến phút bù giờ cuối cùng, bằng một cú đánh đầu dũng mãnh, Enzo đã tự tay viết nên cái kết có hậu, giữ lại tấm vé đi tiếp cho Argentina.

Khi Enzo chạy đến và ôm lấy Messi, người ta thấy rõ hai thái cực của một câu chuyện tình yêu bóng đá. Messi khóc vì nhẹ nhõm, vì dòng cảm xúc dồn nén của một thiên tài đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Còn Enzo ôm anh với sự tự hào của một người hâm mộ trung thành, nay đã đủ lớn khôn để chở che, đồng hành cùng thần tượng của cuộc đời mình.

Cái ôm của họ tại Atlanta vượt lên trên ý nghĩa của một trận thắng thông thường. Đó là biểu tượng tuyệt đẹp của sự tiếp nối. Mười năm trước, tình yêu của những đứa trẻ như Enzo đã níu giữ Messi ở lại với bóng đá. Mười năm sau, chính những đứa trẻ ấy đã trưởng thành, dùng đôi chân và bờ vai của mình để nâng bước Messi đi qua những ngày giông bão cuối cùng của sự nghiệp.