Messi phủ sóng trang nhất báo thể thao toàn thế giới sau màn ngược dòng không tưởng trước Ai Cập

Những trang nhất của các tờ báo thể thao trên toàn thế giới hô nay đều có hình ảnh Leo Messi.

Màn trình diễn xuất sắc của Lionel Messi trong chiến thắng 3-2 trước Ai Cập giúp siêu sao người Argentina trở thành tâm điểm của truyền thông thế giới. Hàng loạt tờ báo thể thao danh tiếng đồng loạt đưa anh lên trang nhất với những mỹ từ dành cho màn ngược dòng của Albiceleste.

Chỉ ít giờ sau khi Argentina đánh bại Ai Cập 3-2 để giành quyền vào tứ kết World Cup 2026, Lionel Messi đã "chiếm sóng" trên trang nhất của nhiều tờ báo thể thao hàng đầu châu Âu.

Tờ Sport (Tây Ban Nha) dành vị trí nổi bật nhất trên trang bìa cho đội trưởng Argentina với dòng tít "Một phép màu nữa", đồng thời nhận định Messi là người dẫn dắt Albiceleste tạo nên "một cuộc lội ngược dòng mang tính sử thi".

Trong khi đó, Mundo Deportivo sử dụng hình ảnh Messi bật cao ăn mừng cùng tiêu đề "Pharaoh Messi", lấy cảm hứng từ đối thủ Ai Cập.

Tờ báo xứ Catalonia viết: "Dưới sự dẫn dắt của Leo, Argentina hoàn tất màn ngược dòng sử thi và nhà đương kim vô địch vẫn tiếp tục cuộc hành trình."

Ở thủ đô Madrid, AS chọn dòng tít ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: "Họ vẫn sống", như lời khẳng định Argentina đã vượt qua thời khắc tưởng chừng bị loại để tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ ngôi vương.

Truyền thông Italy cũng dành những lời ca ngợi đặc biệt cho Messi. Quotidiano Sportivo mô tả cảm xúc của trận đấu bằng dòng tít "Messi: Nỗi sợ hãi và sự giải thoát", còn La Gazzetta dello Sport gọi màn trình diễn của siêu sao 39 tuổi đơn giản là "Sự thăng hoa của Messi".

Đáng chú ý nhất là Corriere dello Sport, khi tờ báo này giật tít bằng tiếng Anh: "Oh My God" (Ôi Chúa ơi), đồng thời sáng tạo biệt danh "MaraLeo", kết hợp tên của Messi với huyền thoại Diego Maradona để tôn vinh màn trình diễn của đội trưởng Albiceleste.

Ngay cả tại Pháp, nơi Argentina từng đánh bại đội tuyển nước này ở chung kết World Cup 2022, tờ L'Équipe cũng dành trang nhất cho màn lội ngược dòng của Messi và các đồng đội với dòng tít "Những phép màu trên sông Nile", ám chỉ cuộc đối đầu nghẹt thở với Ai Cập.

Messi tiếp tục là nhân vật trung tâm của trận đấu khi ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 83, mở ra màn ngược dòng ngoạn mục trước khi Enzo Fernandez ghi bàn quyết định ở phút bù giờ.

Ngoài pha lập công quan trọng, đội trưởng Argentina còn được FIFA trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, đồng thời nâng thành tích lên 8 trận liên tiếp nhận giải MVP tại World Cup 2026.

Ở tuổi 39, Messi không chỉ giúp Argentina tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch mà còn một lần nữa trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế. Sau một đêm đầy cảm xúc, hình ảnh và tên tuổi của anh đã xuất hiện trên trang nhất của hàng loạt tờ báo thể thao danh tiếng, minh chứng cho sức ảnh hưởng vẫn chưa hề suy giảm của chủ nhân 8 Quả bóng vàng.