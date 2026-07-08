LĐBĐ Ai Cập chính thức đệ đơn kiện lên FIFA, tố trọng tài "dàn xếp" thiên vị Messi

LĐBĐ Ai Cập đệ đơn kiện trọng tài lên FIFA sau trận thua ngược đầy tranh cãi trước Argentina sáng 8/7.

Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA) đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), yêu cầu điều tra trọng tài người Pháp Francois Letexier cùng toàn bộ tổ trọng tài vì những quyết định được cho là "thiên vị" Argentina tại vòng 16 đội World Cup 2026.

LĐBĐ Ai Cập bức xúc về trọng tài (Ảnh: AS)

Trận đối đầu giữa Ai Cập và Argentina đã khép lại với kịch bản không tưởng khi đại diện châu Phi dẫn trước đối thủ tới 2-0 cho đến tận phút 79. Tuy nhiên, những diễn biến nghẹt thở ở cuối trận đã giúp Lionel Messi và các đồng đội lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2, chính thức tiễn Ai Cập rời giải đấu. Ngay sau thất bại cay đắng này, làn sóng phẫn nộ đã bùng lên từ phía ban huấn luyện lẫn các quan chức bóng đá xứ sở Kim tự tháp.

Thông qua Chủ tịch Hany Abo Rida, EFA cho rằng trọng tài chính Francois Letexier đã phạm những sai lầm nghiêm trọng mang tính hệ thống. Trong tuyên bố gửi tới giới truyền thông, ông Abo Rida nhấn mạnh vị vua áo đen người Pháp đã áp dụng "tiêu chuẩn kép", trực tiếp làm thay đổi cục diện trận đấu theo hướng bất lợi cho Ai Cập. Người đứng đầu bóng đá Ai Cập yêu cầu FIFA phải mở một cuộc điều tra toàn diện đối với cả trọng tài chính lẫn tổ trọng tài video (VAR), đồng thời đình chỉ công tác ngay lập tức của nhóm trọng tài này trong phần còn lại của giải đấu.

Không chỉ giới chức liên đoàn, các thành viên của đội tuyển Ai Cập cũng không giấu nổi sự bất bình. Thuyền trưởng Hossam Hassan liên tục phản ứng dữ dội với các quyết định trên sân, trong khi tiền vệ Mostafa Ziko thẳng thừng chỉ trích: "Trọng tài không hề công bằng. Sự bất công đã lộ rõ ngay từ đầu trận khi ông ta liên tục gây khó dễ và không muốn chúng tôi thắng. Đây rõ ràng là một trận đấu bị dàn xếp".