Giống Messi, HLV Scaloni bật khóc sau khi Argentina ngược dòng cảm xúc trước Ai Cập, không thể ngẩng đầu trả lời phỏng vấn

HLV Lionel Scaloni đã không giấu nổi cảm xúc sau màn ngược dòng ngoạn mục giúp Argentina đánh bại Ai Cập 3-2 ở vòng 1/8 World Cup 2026. Quá xúc động, ông không thể hoàn thành cuộc phỏng vấn sau trận và chỉ kịp gửi lời tri ân đến các học trò.

Sau chiến thắng đầy kịch tính của đội tuyển Argentina, HLV Scaloni đã bật khóc và không thể trả lời phỏng vấn theo thông lệ của FIFA sau trận đấu. Giống như Lionel Messi - siêu sao cũng rơi nước mắt ngay trên sân sau tiếng còi mãn cuộc - vị chiến lược gia của Argentina không thể kìm nén cảm xúc khi phóng viên tiến hành phỏng vấn ngay trên sân vận động Atlanta.

"Tôi thậm chí không thể ngẩng đầu lên được. Xin lỗi mọi người, tôi thực sự rất xúc động. Thật là một tập thể cầu thủ tuyệt vời! Tôi phải đi đây, xin lỗi nhé", Scaloni nghẹn ngào nói trước khi rời khu vực phỏng vấn.

HLV Scaloni xúc động đến nỗi không thể thực hiện phỏng vấn sau trận

Trong khi Scaloni không thể tiếp tục trả lời báo chí, trợ lý Roberto Ayala vẫn đứng ra chia sẻ cảm xúc sau chiến thắng. "Cuối cùng thì chúng tôi cũng cảm thấy như được sống lại. Chúng tôi chỉ biết cảm ơn các cầu thủ. Họ khiến tất cả xúc động, không bao giờ biết mệt mỏi, luôn muốn tiến xa hơn và đủ khả năng làm nên những điều như thế này".

Ayala cũng tiết lộ tinh thần của toàn đội khi Argentina bị dẫn trước trong phần lớn thời gian trận đấu. "Chúng tôi đã chịu rất nhiều áp lực, nhưng các cầu thủ tự hứa với nhau rằng nếu phải dừng bước thì cũng sẽ rời giải với tư thế ngẩng cao đầu. Một lần nữa, họ chứng minh đây là một tập thể phi thường".

Messi khóc sau chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc trước Ai Cập (Ảnh: Getty)

Ở trận đấu này, Argentina rơi vào thế rất khó khi bị Ai Cập dẫn 2-0. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 79 khi Cristian Romero rút ngắn tỷ số. Đến phút 83, Lionel Messi gỡ hòa 2-2 trước khi Enzo Fernandez ghi bàn quyết định ở phút 90+2, hoàn tất màn ngược dòng 3-2 để đưa Argentina vào tứ kết World Cup 2026.

Đối thủ tiếp theo của Argentina sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Thụy Sĩ và Colombia. Trận tứ kết dự kiến diễn ra vào ngày 11/7 (giờ địa phương).