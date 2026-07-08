Messi vượt Mbappe và Haaland, độc chiếm ngôi đầu cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026

Bàn thắng vào lưới Ai Cập không chỉ giúp Lionel Messi góp công vào màn ngược dòng ngoạn mục của Argentina mà còn đưa siêu sao 39 tuổi vươn lên dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup 2026.

Lionel Messi đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 sau khi nâng thành tích lên 8 bàn thắng. Siêu sao người Argentina ghi bàn gỡ hòa trong chiến thắng ngược dòng 3-2 trước Ai Cập ở vòng 1/8, qua đó vượt lên trên hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Kylian Mbappe và Erling Haaland, những người cùng có 7 pha lập công.

Trước đó, Messi đã ghi dấu ấn bằng cú hat-trick vào lưới Algeria, cú đúp trước Áo, bàn thắng từ chấm đá phạt vào lưới Jordan và pha lập công trong chiến thắng trước Cape Verde ở vòng 1/16.

Messi vươn lên dẫn đầu BXH các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất World Cup 2026 sau vòng 1/8 (Ảnh: Getty)

Trong khi đó, Mbappe duy trì phong độ ấn tượng với 7 bàn thắng. Tiền đạo người Pháp đã lập hai cú đúp vào lưới Senegal, Iraq và Thụy Điển, đồng thời ghi bàn quyết định giúp Pháp vượt qua Paraguay để vào tứ kết.

Erling Haaland cũng có 7 bàn sau màn trình diễn chói sáng trước Brazil. Tiền đạo của Na Uy lập cú đúp, góp công lớn giúp đội nhà tạo nên bất ngờ khi đánh bại đại diện Nam Mỹ để giành quyền đi tiếp.

Đứng ngay sau ba ứng viên hàng đầu là Harry Kane với 6 bàn thắng. Tiền đạo tuyển Anh vẫn còn nguyên cơ hội bứt phá khi "Tam sư" đã góp mặt ở tứ kết.

Theo quy định của FIFA, danh hiệu Chiếc giày vàng sẽ được trao cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại World Cup. Trong trường hợp hai hoặc nhiều cầu thủ có cùng số bàn thắng, tiêu chí đầu tiên để phân định là số pha kiến tạo.

Nếu vẫn bất phân thắng bại, FIFA sẽ xét đến tổng số phút thi đấu. Cầu thủ cần ít thời gian hơn để ghi được cùng số bàn thắng sẽ được xếp trên.

Với việc World Cup 2026 chỉ còn lại vòng tứ kết, bán kết và chung kết, cuộc đua Vua phá lưới được dự báo sẽ ngày càng gay cấn. Messi đang nắm lợi thế, nhưng Mbappe, Haaland và Kane đều vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế nếu tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn ở chặng đường còn lại của giải đấu.