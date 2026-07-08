Người hùng Ai Cập mỉa mai trọng tài thiên vị Messi và Argentina: "Trận đấu đã được định sẵn, dù sao họ cũng sẽ có thêm 1 chức vô địch"

Mostafa Zico, cầu thủ ghi bàn giúp Ai Cập dẫn trước Argentina ở vòng 1/8 World Cup 2026, đã chỉ trích dữ dội công tác trọng tài sau thất bại 2-3. Tiền đạo này cho rằng đội bóng châu Phi bị đối xử bất công ngay từ đầu trận.

Dù ghi bàn giúp Ai Cập vươn lên dẫn 2-0 trước Argentina, Mostafa Zico vẫn không thể ngăn đội nhà nhận thất bại 2-3 sau màn ngược dòng ngoạn mục của nhà đương kim vô địch thế giới tại vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra vào đêm 7/7 (giờ Việt Nam).

Sau trận đấu trên sân Atlanta, tiền đạo mang áo số 11 đã bày tỏ sự bức xúc, cho rằng trọng tài chính đã thiên vị Argentina. "Trọng tài đã điều hành không tốt và không công bằng. Sự bất công là quá rõ ràng. Ông ấy gây bất lợi cho chúng tôi ngay từ đầu trận. Ông ấy không muốn chúng tôi chiến thắng. Đây là một trận đấu đã được định sẵn", Zico phát biểu.

Chân sút của Ai Cập cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ khi đội nhà để vuột tấm vé vào tứ kết dù từng nắm lợi thế rất lớn. "Tôi rất muốn mang niềm vui đến cho người hâm mộ nhưng chúng tôi đã không thể làm được. Điều đó không phải lỗi của các cầu thủ. Có cảm giác trận đấu đã được định sẵn. Chúng tôi dẫn 2-0 nhưng trọng tài liên tục đưa ra những quyết định chống lại chúng tôi. Dù sao cũng xin chúc mừng Argentina với thêm một chức vô địch World Cup, có vẻ mọi chuyện sẽ là như vậy", tiền đạo này mỉa mai.

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Trận đấu chứng kiến nhiều tranh cãi liên quan đến các quyết định của tổ VAR. Zico thực tế hai lần đưa được bóng vào lưới Argentina trong hiệp hai nhưng chỉ một bàn được công nhận.

Ở tình huống đầu tiên, VAR xác định Marwan Attia đã phạm lỗi với Lisandro Martinez trong pha bóng dẫn đến bàn thắng nên trọng tài không công nhận pha lập công của Zico. Ít phút sau, tiền đạo 27 tuổi vẫn kịp ghi bàn sau đường kiến tạo của Hassan, giúp Ai Cập nâng tỷ số lên 2-0.

Tuy nhiên, lợi thế đó không đủ để đại diện châu Phi bảo toàn chiến thắng. Argentina vùng lên mạnh mẽ ở cuối trận với các pha lập công của Cristian Romero, Lionel Messi và Enzo Fernandez để hoàn tất màn ngược dòng 3-2.

Zico cho biết Ai Cập chưa bao giờ nghĩ trận đấu đã an bài dù dẫn trước hai bàn. "Chúng tôi luôn ý thức rằng mình đang đối đầu với nhà đương kim vô địch thế giới và một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Nếu Argentina thắng hoàn toàn bằng thực lực thì chúng tôi sẽ chấp nhận. Nhưng những gì diễn ra khiến chúng tôi rất thất vọng".

Đáng chú ý, Zico được thay ra ở phút 80, ngay sau khi Argentina rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Không còn chân sút chủ lực trên sân, Ai Cập lần lượt để Messi gỡ hòa trước khi Enzo Fernandez ghi bàn quyết định ở phút bù giờ, qua đó chấm dứt hành trình của đại diện châu Phi tại World Cup 2026.