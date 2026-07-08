Thiên tài: Messi lập kỷ lục kiến tạo vô tiền khoáng hậu, ghi bàn 5 trận liên tiếp ở World Cup

Messi đang tạo ra khoảnh khắc thiên tài ở trận đấu giữa Argentina và Ai Cập tại vòng 1/8 World Cup.

Trận đối đầu giữa Argentina và Ai Cập tại vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra vào tối 7/7 đã mang đến cho người hâm mộ một màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Dù gặp rất nhiều khó khăn, nhà đương kim vô địch Argentina vẫn giành lại một trận hòa 2-2 đầy quả cảm, trong đó siêu sao Lionel Messi tiếp tục là tâm điểm của mọi chú ý.

Đại diện châu Phi Ai Cập đã dội gáo nước lạnh vào nhà vô địch khi vươn lên dẫn trước từ rất sớm ở phút 15 nhờ cú đánh đầu của Yasser Ibrahim. Ngay sau đó, Argentina có cơ hội mười mươi để gỡ hòa trên chấm phạt đền ở phút 20, nhưng thủ quân Lionel Messi lại thực hiện không thành công. Khó khăn chồng chất khó khăn cho đại diện Nam Mỹ khi đến phút 67, Mostafa Ziko ghi bàn nhân đôi cách biệt thành 2-0 cho Ai Cập.

Trong thế bị dồn vào chân tường, bản lĩnh của Argentina đã lên tiếng đúng lúc. Phút 78, trung vệ Cristian Romero ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Chỉ 4 phút sau đó (phút 82), Lionel Messi lập công chuộc tội bằng cú dứt điểm chính xác, ấn định tỷ số hòa 2-2 quý như vàng cho Argentina để kéo trận đấu vào những phút cân não.

Với bàn thắng tung lưới Ai Cập hôm nay, Messi đã chính thức có 8 bàn thắng tại kỳ World Cup 2026 lần này. Tính rộng hơn, anh tiếp tục nối dài kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi ghi bàn trong cả 5 trận đấu liên tiếp tại giải đấu năm nay (lần lượt ghi bàn vào lưới Algérie, Áo, Jordan, Cabo Verde và hôm nay là Ai Cập).

Messi ghi bàn và kiến tạo lập kỷ lục

Messi cũng đã lập kỷ lục với tổng cộng 9 kiến tạo qua các kỳ World Cup, vượt qua kỷ lục 8 lần của huyền thoại Maradona), bàn thắng quan trọng ở phút 82 của anh một lần nữa khẳng định giá trị của một ngôi sao lớn. Ở tuổi 39, tiền đạo mang áo số 10 vẫn là điểm tựa vững chắc nhất để vực dậy tinh thần của toàn đội bóng Argentina trong những thời khắc sinh tử.