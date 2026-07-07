Cọc thật sự: Đồng đội Ronaldo bực bội bỏ ngang cuộc phỏng vấn khi Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha loại khỏi World Cup 2026

Ngôi sao Man City Ruben Dias bỏ ngang phỏng vấn sau thất bại của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha tại World Cup.

Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026 không chỉ khép lại giấc mơ vô địch của Bồ Đào Nha mà còn khiến trung vệ Ruben Dias có phản ứng đầy bức xúc sau trận đấu.

Trên sân AT&T (Dallas), Bồ Đào Nha đã ở rất gần hiệp phụ trước khi Mikel Merino ghi bàn ở những phút cuối, giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng tối thiểu và đoạt vé vào tứ kết. Kết quả này cũng đánh dấu kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo.

Ruben Dias đá chính và chơi trọn vẹn trận đấu, nhưng không thể giúp đội nhà tránh khỏi thất bại trước nhà đương kim vô địch châu Âu. Sau trận, ngôi sao thuộc biên chế Manchester City được bố trí trả lời truyền thông tại khu vực mixed zone.

Tuy nhiên, buổi phỏng vấn nhanh chóng kết thúc theo cách không ai ngờ tới. Theo nhà báo Zach Lowy, cán bộ truyền thông của tuyển Bồ Đào Nha yêu cầu một phóng viên người Bồ Đào Nha đặt câu hỏi đầu tiên cho Dias. Đúng thời điểm đó, tiền vệ Mikel Merino cũng bắt đầu trả lời phỏng vấn ở khu vực ngay cạnh.

Ruben Dias bỏ ngang phỏng vấn sau khi Bồ Đào Nha bị loại

Âm thanh từ phần trả lời của cầu thủ Tây Ban Nha khiến Dias tỏ ra khó chịu. Trung vệ 29 tuổi lập tức rời khỏi bục phỏng vấn mà không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của các phóng viên.

Nguồn tin trên cho biết sau trận đấu có ba cầu thủ Tây Ban Nha trả lời báo chí, trong khi phía Bồ Đào Nha chỉ có Cristiano Ronaldo xuất hiện trước truyền thông. Sau tiếng còi mãn cuộc, Ronaldo không giấu được sự thất vọng khi hành trình World Cup của anh chính thức khép lại. Tiền đạo 41 tuổi xác nhận đây là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, song vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha tại Euro 2028.

"Tôi cần thời gian để suy nghĩ, ở bên gia đình và không đưa ra quyết định khi vẫn còn quá nhiều cảm xúc. Tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có cho đội tuyển và luôn có thể ngẩng cao đầu", Ronaldo chia sẻ sau trận đấu.

Tú Tú.