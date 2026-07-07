Di sản của Ronaldo

Nhìn lại chặng đường sự nghiệp của Ronaldo.

Ronaldo bật khóc tại chiến dịch World Cup 2026 sau trận đấu nghẹt thở Bồ Đào Nha thua 0-1 Tây Ban Nha, nhưng đó không chỉ là giọt nước mắt của sự tiếc nuối cho một trận cầu, mà là khoảnh khắc một huyền thoại khép lại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Nhìn lại chặng đường đã qua, những gì siêu sao sinh năm 1985 làm được cho đội tuyển quê hương giống như một câu chuyện thần thoại được viết bằng ý chí sắt đá. Trước kỷ nguyên của anh, Bồ Đào Nha chỉ là một thế lực tầm trung khi chỉ có vỏn vẹn 3 lần tham dự World Cup và 3 lần góp mặt tại EURO trong suốt chiều dài lịch sử. Nhưng kể từ ngày chàng trai trẻ gầy gò với những bước chạy đầy hoang dã ra mắt vào năm 2003, anh đã nâng tầm cả một nền bóng đá. Trong suốt 23 năm có Ronaldo, Bồ Đào Nha chưa từng bỏ lỡ bất kỳ giải đấu lớn nào, liên tục góp mặt ở 6 kỳ World Cup và 6 kỳ EURO liên tiếp.

Ronaldo với hành trình 20 năm chơi ở sân chơi World Cup (Ảnh: BR Football)

Những thống kê đáng kinh ngạc

Với 146 bàn thắng sau 233 lần ra sân, Ronaldo không chỉ đơn thuần là người nắm giữ kỷ lục về số pha lập công và số lần khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất lịch sử bóng đá nam thế giới, mà anh còn là định nghĩa của sự bền bỉ. Anh vươn mình trở thành một cỗ máy săn bàn thượng hạng, một người thủ lĩnh tinh thần mang về những danh hiệu vô giá cho phòng truyền thống quốc gia: từ chức vô địch Euro 2016 đầy cảm xúc, đến danh hiệu UEFA Nations League 2019, và mới đây nhất là chiếc cúp Nations League 2025 đầy kiêu hãnh ở tuổi 40.

Điểm tựa làm nên sự vĩ đại của CR7 chính là khả năng thách thức mọi quy luật của thời gian. Bằng việc nổ súng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2026, Ronaldo đã khắc tên mình vào thế giới độc tôn khi trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ FIFA World Cup khác nhau (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 và 2026). Thậm chí, ở độ tuổi ngoài 41, anh vẫn khiến thế giới ngả mũ khi thiết lập kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại vòng knock-out World Cup trong trận đấu gặp Croatia.

Ronaldo và những di sản còn mãi (Ảnh: Getty)

Bản năng sát thủ của anh cũng được chứng minh tuyệt đối ở những sân chơi khốc liệt nhất, với tư cách là chân sút vĩ đại nhất lịch sử các kỳ EURO (14 bàn sau 30 trận) và là người sở hữu nhiều pha lập công nhất cho Bồ Đào Nha tại đấu trường World Cup (11 bàn), vượt qua cả huyền thoại "Báo đen" Eusebio.

"Tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có cho bóng đá. Khi rời đi, tôi ra đi với một lương tâm hoàn toàn thanh thản, không phải 100% mà là 1.000%". Lời chia sẻ của Ronaldo như một lời khẳng định cho tinh thần tận hiến không bao giờ vơi cạn. Bóng đá thế giới từ nay sẽ vắng bóng chiếc áo số 7 huyền thoại của Bồ Đào Nha trên sân chơi World Cup. Một kỷ nguyên vĩ đại đã chính thức hạ màn, nhưng di sản, những kỷ lục và ngọn lửa đam mê mà Cristiano Ronaldo để lại sẽ còn mãi.