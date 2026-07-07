Hàng chục triệu fan toàn thế giới khóc cùng Cristiano Ronaldo

Giấc mơ World Cup một lần nữa khép lại với Ronaldo, nhưng những giọt nước mắt lần này không chỉ thuộc về riêng anh. Trên khắp thế giới, hàng chục triệu người hâm mộ đã cùng chia sẻ nỗi buồn với siêu sao người Bồ Đào Nha.

Hàng triệu fan trên toàn thế giới khóc cùng Ronaldo

Khoảnh khắc Ronaldo lặng người sau tiếng còi mãn cuộc trận Tây Ban Nha 1-0 Bồ Đào Nha vang lên nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Không còn những màn ăn mừng quen thuộc hay nụ cười rạng rỡ, thay vào đó là ánh mắt thất thần và sự tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt của cầu thủ đã cống hiến gần hai thập kỷ cho đội tuyển quốc gia.

Chỉ ít phút sau trận đấu, từ khóa "Ronaldo" cùng nhiều hashtag như #ThankYouRonaldo hay #CR7 đã leo lên nhóm xu hướng tại nhiều quốc gia. Hàng nghìn bài đăng xuất hiện, không chỉ từ người hâm mộ Bồ Đào Nha mà còn từ các CĐV trung lập, những người dành sự tôn trọng đặc biệt cho một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

"Anh không cần thêm một chiếc cúp để trở nên vĩ đại", "Hạnh phúc khi đi cùng anh tới cuối cùng", "Cảm ơn Ronaldo"... Nhiều người hâm mộ chia sẻ họ đã lớn lên cùng những kỳ World Cup của Ronaldo và cảm thấy nghẹn ngào khi chứng kiến một chương đáng nhớ trong sự nghiệp của anh khép lại.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn thi đấu với khát khao và tinh thần chiến đấu mãnh liệt. Dù kết quả không như mong đợi, anh vẫn là chỗ dựa tinh thần của các đồng đội, đồng thời nhận được sự động viên từ người hâm mộ trên khắp thế giới.

Những hình ảnh Ronaldo cúi đầu, ôm đồng đội hay lặng lẽ rời sân đã trở thành tâm điểm trên truyền thông quốc tế. Không ít người thừa nhận họ đã rơi nước mắt khi chứng kiến thần tượng của mình thêm một lần dang dở với giấc mơ World Cup.

Bóng đá luôn có người chiến thắng và kẻ thất bại, nhưng với Ronaldo, điều khiến anh trở thành biểu tượng không chỉ nằm ở những danh hiệu. Đó còn là ý chí vượt qua giới hạn, sự bền bỉ hiếm có và khát vọng chinh phục chưa bao giờ tắt.

Ronaldo sẽ ra sân ở sân chơi World Cup, nhưng những gì anh để lại đã vượt xa khuôn khổ của một giải đấu. Và trong khoảnh khắc ấy, khi nước mắt của CR7 rơi xuống, hàng chục triệu người hâm mộ trên toàn thế giới cũng lặng đi cùng thần tượng của mình.