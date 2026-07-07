"Quái vật" Haaland đang ăn mừng, bất ngờ được công chúa - người kế vị ngai vàng Na Uy ôm chúc mừng sau kỳ tích loại Brazil

Không chỉ trở thành người hùng đưa Na Uy vào tứ kết World Cup 2026, Erling Haaland còn đón nhận một vị khách đặc biệt trong phòng thay đồ: Công chúa Ingrid Alexandra - người sẽ trở thành Nữ hoàng Na Uy trong tương lai.

Erling Haaland thêm một lần chứng minh đẳng cấp của một trong những tiền đạo hay nhất thế giới khi lập cú đúp, giúp Na Uy đánh bại Brazil 2-1 ở vòng 1/8 World Cup 2026. Chiến thắng trước đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup đưa đại diện Bắc Âu lần đầu góp mặt ở tứ kết sau 28 năm và trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất của giải đấu.

Sau tiếng còi mãn cuộc, niềm vui của Haaland và các đồng đội còn được nhân lên khi phòng thay đồ tuyển Na Uy đón một vị khách đặc biệt. Công chúa Ingrid Alexandra cùng em trai, Hoàng tử Sverre Magnus, đã trực tiếp đến chúc mừng toàn đội sau chiến tích lịch sử.

Trong không khí ăn mừng cuồng nhiệt, Công chúa Ingrid Alexandra lần lượt bắt tay từng cầu thủ trước khi tiến đến ôm Haaland. Tiền đạo 25 tuổi lúc này vẫn cởi trần sau trận đấu nhưng không giấu được nụ cười rạng rỡ khi nhận lời chúc từ người sẽ kế vị ngai vàng Na Uy trong tương lai.

Ingrid Alexandra là con gái lớn của Thái tử Haakon và Thái tử phi Mette-Marit, đồng thời là người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng. Trong tương lai, cô sẽ trở thành Nữ hoàng Na Uy.

Người hâm mộ Na Uy thậm chí còn gọi Ingrid Alexandra là "lá bùa may mắn" khi đội tuyển đều giành chiến thắng trong cả hai trận cô có mặt trên khán đài.

Công chúa Ingrid Alexandra cổ vũ trận đấu giữa Brazil cùng em trai - Hoàng tử Sverre Magnus

Về phía Haaland, cú đúp vào lưới Brazil giúp chân sút của Manchester City nâng thành tích lên 7 bàn tại World Cup 2026, cân bằng Lionel Messi và Kylian Mbappé trong cuộc đua Vua phá lưới.

"Tôi luôn tin rằng nếu có cơ hội thì mình sẽ ghi bàn. Điều quan trọng là phải giữ được sự tập trung. Có lúc tôi còn nghĩ việc mọi cú dứt điểm đều đi đúng ý mình giống như một món quà từ Chúa", Haaland chia sẻ sau trận đấu.

Tiền đạo sinh năm 2000 cũng gửi thông điệp đầy cảm xúc tới các CĐV quê nhà: "Tôi hy vọng những đứa trẻ đang theo dõi sẽ lớn lên và cảm thấy rằng được khoác áo đội tuyển Na Uy là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời".

Sau khi loại Brazil, Haaland cùng các đồng đội sẽ hướng đến trận tứ kết với tuyển Anh. Với phong độ chói sáng của chân sút 25 tuổi cùng tinh thần hưng phấn sau chiến tích lịch sử, Na Uy được kỳ vọng sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026.