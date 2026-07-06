Bạn gái "thanh mai trúc mã" xinh đẹp của Haaland nhắn một câu ngọt ngào khi anh tạo kỳ tích World Cup, chuyện tình hơn 1 thập kỉ gây sốt

Theo Haaland từ thuở bé đến World Cup, bạn gái thanh mai trúc mã đăng 1 câu khiến CĐV xúc động.

Erling Haaland đang trải qua kỳ World Cup rực rỡ nhất sự nghiệp. Cú đúp vào lưới Brazil không chỉ giúp Na Uy tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất giải đấu mà còn đưa chân sút 25 tuổi vươn lên dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng với 7 pha lập công, ngang bằng Lionel Messi và Kylian Mbappe.

Giữa những lời tung hô dành cho người hùng của tuyển Na Uy, một bài đăng của bạn gái Isabel Haugseng Johansen cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trên trang cá nhân, Isabel chia sẻ khoảnh khắc đầy tình cảm bên Haaland sau trận đấu. Trong bức ảnh, tiền đạo của Manchester City vẫn mặc nguyên áo đấu tuyển Na Uy, ngồi thư giãn trên khán đài, còn Isabel nhẹ nhàng đặt tay lên vai và nhìn bạn trai với ánh mắt đầy trìu mến.

Đi kèm bức ảnh là lời nhắn khiến nhiều người hâm mộ "tan chảy": "Em vô cùng tự hào về anh và tất cả những gì anh đã đạt được đến thời điểm này. Anh đã làm việc chăm chỉ, chưa bao giờ bỏ cuộc và thực sự xứng đáng với thành quả này. Nhìn thấy anh lúc này khiến em ngập tràn niềm tự hào".

Không phải những lời hoa mỹ hay màn thể hiện tình cảm rầm rộ, chỉ vài dòng ngắn gọn của Isabel cũng đủ khiến người hâm mộ cảm nhận được sự đồng hành bền bỉ mà cô dành cho Haaland suốt nhiều năm qua.

Chuyện tình thanh mai trúc mã hơn 1 thập kỉ

Ít ai biết rằng chuyện tình của Haaland và Isabel bắt đầu từ rất lâu trước khi tiền đạo này trở thành một trong những ngôi sao lớn nhất thế giới. Cả hai đều lớn lên tại thị trấn Bryne, Na Uy, từng học cùng trường và gắn bó với CLB Bryne FK từ khi còn nhỏ. Từ những người bạn thuở thiếu thời, họ dần nảy sinh tình cảm và chính thức hẹn hò trước khi Haaland vươn tầm ngôi sao tại Borussia Dortmund rồi Manchester City.

Dù bạn trai ngày càng nổi tiếng, Isabel vẫn giữ cuộc sống khá kín tiếng. Cô hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, rất ít chia sẻ chuyện riêng tư và chỉ thỉnh thoảng đăng những khoảnh khắc đời thường của hai người lên mạng xã hội.

Hiện cặp đôi đã có một con trai và thường xuyên được bắt gặp cùng nhau trong những sự kiện quan trọng của Haaland. Tại World Cup 2026, Isabel cũng luôn có mặt trên khán đài để cổ vũ bạn trai trong hành trình lịch sử của tuyển Na Uy.

Có lẽ vì đã chứng kiến Haaland từ những ngày còn là cậu bé mê bóng đá ở Bryne đến khi trở thành ứng viên Quả bóng Vàng và ngôi sao của World Cup, Isabel mới viết nên những dòng chia sẻ giản dị nhưng giàu cảm xúc đến vậy.

Ở tuổi 25, Haaland đang đứng trước cơ hội đưa Na Uy tiến sâu tại World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Và phía sau những bàn thắng liên tiếp của tiền đạo này, người hâm mộ cũng không khỏi ngưỡng mộ chuyện tình thanh mai trúc mã kéo dài hơn một thập kỷ giữa anh và Isabel - người vẫn luôn lặng lẽ đồng hành từ những ngày đầu cho đến khi bạn trai chạm tới đỉnh cao sự nghiệp.

Tú Tú.