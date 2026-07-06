Sao Mexico nhập viện khẩn cấp sau chấn thương rùng rợn, cổ chân gãy tới biến dạng ở trận thua tuyển Anh

Trận đấu giữa Mexico và tuyển Anh tại vòng 1/8 World Cup 2026 khép lại bằng hình ảnh đầy ám ảnh của Santiago Gimenez.

Thất bại 2-3 trước tuyển Anh không chỉ khiến Mexico dừng bước tại World Cup 2026 mà còn để lại nỗi lo lớn về tình trạng của Santiago Gimenez. Tiền đạo thuộc biên chế AC Milan được HLV Javier Aguirre tung vào sân từ phút 61 thay cho tài năng trẻ Gilberto Mora với kỳ vọng tạo khác biệt trong những phút cuối. Tuy nhiên, thay vì trở thành người hùng, Gimenez lại phải rời sân trong đau đớn.

Phút 98, khi Mexico dồn toàn lực tìm bàn gỡ hòa, Gimenez lao theo một đường bóng sát đường biên và chịu áp lực từ hậu vệ Djed Spence bên phía tuyển Anh. Cầu thủ Anh có pha tắc bóng trúng bóng, nhưng sau tình huống va chạm, chân trụ của Gimenez bị xoắn mạnh.

Những hình ảnh quay chậm ngay lập tức khiến người xem rùng mình khi cổ chân của tiền đạo 25 tuổi bị bẻ gập theo góc bất thường, gần như biến dạng. Gimenez nằm sân đau đớn và không thể tiếp tục thi đấu. Do Mexico đã sử dụng hết quyền thay người, đội chủ nhà buộc phải chơi với 10 người trong quãng thời gian còn lại của trận đấu.

Hình ảnh cổ chân biến dạng của cầu thủ Mexico gây ám ảnh

Sau tiếng còi mãn cuộc, các nhân viên y tế cùng ban huấn luyện đưa Gimenez rời sân bằng cáng trước khi chuyển thẳng tới bệnh viện. HLV Javier Aguirre xác nhận sau trận rằng học trò của ông đã được nhập viện để kiểm tra.

Mức độ nghiêm trọng của chấn thương hiện vẫn chưa được công bố, nhưng những hình ảnh về mắt cá chân bị xoắn của Gimenez đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa.

Điều đáng chú ý là Gimenez không phải cầu thủ duy nhất phải nhập viện sau trận đấu đầy căng thẳng trên sân Azteca. Bên phía tuyển Anh, Jordan Henderson - dù không thi đấu một phút nào - cũng gặp chấn thương hy hữu trong lúc ăn mừng chiến thắng. Tiền vệ 36 tuổi ngã mạnh khi cố nhảy qua bảng quảng cáo để hòa chung niềm vui cùng đồng đội, khiến cổ tay bị tổn thương nghiêm trọng.