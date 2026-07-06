Chuyện thật như đùa: Tuyển thủ Anh dự bị cả trận vẫn "ăn" một thẻ vàng, dính chấn thương vì ăn mừng quá đà, phải thở oxy, rời sân bằng cáng

Tuyển Anh vừa trải qua đêm thi đấu cảm xúc khi đánh bại Mexico 3-2 để giành vé vào tứ kết World Cup 2026.

Tuyển thủ Anh ngã nhào và chấn thương khi ăn mừng chiến thắng của ĐT Anh trước Mexico

Chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Mexico trên sân Azteca giúp tuyển Anh ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026. Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ của HLV Thomas Tuchel kéo đến khu vực khán đài có đông CĐV Anh để hát vang ca khúc Wonderwall, màn ăn mừng quen thuộc sau mỗi chiến thắng.

Tuy nhiên, giữa bầu không khí cuồng nhiệt ấy, Jordan Henderson bất ngờ gặp sự cố. Theo các đoạn video được ghi lại từ khán giả, tiền vệ 36 tuổi cố gắng nhảy qua bảng quảng cáo để hòa chung niềm vui với đồng đội nhưng tiếp đất không thuận lợi và ngã khá mạnh. Henderson lập tức ôm tay đau đớn và không thể tự đứng dậy.

Đội ngũ y tế nhanh chóng có mặt để sơ cứu. Các thành viên tuyển Anh còn đứng thành vòng tròn quanh Henderson nhằm đảm bảo sự riêng tư trong lúc bác sĩ kiểm tra chấn thương. Sau vài phút chăm sóc, tiền vệ của Brentford được cố định, đưa lên cáng và khiêng thẳng vào phòng thay đồ.

Những hình ảnh được ghi lại còn cho thấy Henderson phải sử dụng bình oxy trong quá trình rời sân. Theo truyền thông Anh, cầu thủ kỳ cựu nhiều khả năng gặp chấn thương ở cánh tay hoặc cổ tay, nhưng mức độ nghiêm trọng vẫn chưa được xác định.

Ảnh: Shutterstock Editorial

Ảnh: PA

Jordan Henderson chấn thương khi tham gia vào cuộc vui ăn mừng (Ảnh: AP)Jordan Henderson chấn thương khi tham gia vào cuộc vui ăn mừng (Ảnh: AP)

Điều đáng nói là Henderson thậm chí không thi đấu phút nào ở trận gặp Mexico. Anh chỉ ngồi dự bị suốt 90 phút, dù vẫn phải nhận một thẻ vàng ở cuối trận trong lúc tuyển Anh bảo vệ thành quả.

Sau trận đấu, đội trưởng Harry Kane cũng được hỏi về tình huống của người đồng đội. Với giọng nói gần như khản đặc vì hò hét suốt trận, tiền đạo sinh năm 1993 hài hước chia sẻ: "Jordan Hendo vừa ngã ở đằng kia. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ổn thôi".

Sự cố của Henderson trở thành điểm nhấn kỳ lạ trong một trận đấu vốn đã vô cùng hỗn loạn. ĐT Anh khởi đầu như mơ khi Jude Bellingham ghi liên tiếp hai bàn chỉ trong 98 giây để giúp đội khách dẫn 2-0. Tuy nhiên, Mexico rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trước giờ nghỉ và liên tục gây sức ép trong hiệp hai.

Khó khăn càng chồng chất với "Tam sư" khi Jarell Quansah bị truất quyền thi đấu sau khi VAR vào cuộc. Trong thế thiếu người, Harry Kane ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 trên chấm phạt đền, nhưng sau đó cũng phạm lỗi khiến Mexico được hưởng penalty. Raul Jimenez không mắc sai lầm để rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3.

Hơn 11 phút bù giờ căng thẳng khép lại bằng tiếng còi mãn cuộc, giúp tuyển Anh giữ vững chiến thắng để giành vé vào tứ kết. Nhưng thay vì chỉ nói về màn trình diễn quả cảm của "Tam sư", người hâm mộ còn đặc biệt chú ý đến chấn thương hy hữu của Jordan Henderson - cầu thủ không thi đấu nhưng lại phải rời sân bằng cáng sau màn ăn mừng chiến thắng.