Trùm Birkin, memelord Erling Haaland: Lấy túi tiền tỷ đựng giày đá banh, được cả internet yêu mến vì vô tri nhất quả đất

Erling Haaland tại World Cup 2026 chính là minh chứng rõ ràng nhất cho hình mẫu một siêu sao thời đại mới: Tài năng xuất chúng là điều kiện cần, nhưng chính một cá tính độc bản, không trộn lẫn, dám sống thật với sự "vô tri" của mình mới là điều kiện đủ để chinh phục trái tim của công chúng toàn cầu.

Kỳ World Cup 2026 đang chứng kiến những trận thư hùng kịch tính trên sân cỏ, nhưng ở thế giới giả lập mang tên Internet, có một vị vua không vương miện đang thống trị tuyệt đối mọi bảng xếp hạng về độ viral. Và có thể là ai khác ngoài Erling Haaland?

Không chỉ là một "quái thú" săn bàn đáng sợ bậc nhất hành tinh, tiền đạo người Na Uy đang biến mình thành một hiện tượng văn hóa đại chúng vô tiền khoáng hậu. Anh là một nghịch lý di động đầy thú vị: sự kết hợp hoàn hảo giữa một siêu sao "Birkinlord" sành điệu bậc nhất và một gã "Memelord" vô tri, mang lại tiếng cười cho hàng triệu người kể cả những người chẳng quan tâm tới banh bóng quần đùi áo số.

Nghịch lý "Birkinlord": Mang đống túi xa xỉ nhất thế giới đi tập đá banh vì... tôi thích thế!

Trong thế giới thời trang cao cấp, Hermès Birkin được xem là "chén thánh", là biểu tượng của sự sang chảnh ngút ngàn thường gắn liền với các quý bà thượng lưu hoặc những ngôi sao giải trí diện đồ thảm đỏ chỉn chu. Người ta nâng niu Birkin như báu vật, nhưng với Erling Haaland, định nghĩa xa xỉ đã bị bẻ gãy hoàn toàn.

Chàng tiền đạo sinh năm 2000 này được mệnh danh là một "trùm Birkin" thứ thiệt với bộ sưu tập túi khiến bất kỳ tín đồ thời trang nào cũng phải ghen tị. Giai thoại khiến giới mộ điệu ngả mũ thán phục nhất chính là việc Haaland sẵn sàng vung tiền mua một chiếc túi Birkin size lớn chỉ với mục đích duy nhất: Để đựng những chiếc túi Birkin nhỏ hơn ở bên trong.

Ai đọ dây buộc tóc với Haaland không?

Thế nhưng, điểm khiến Haaland trở nên độc nhất vô nhị chính là cách anh sử dụng chúng. Thay vì diện cùng những bộ suit may đo cao cấp, Haaland thản nhiên xách chiếc túi trị giá hàng chục nghìn USD này đi tập đá bóng hàng ngày. Anh nhét vào đó từ giày đinh dính bùn đất, quần đùi áo số, cho đến những chiếc chun buộc tóc bình dân.

Bản chất của High Fashion là sự tự tin tuyệt đối, và Haaland đã chứng minh điều đó một cách ngạo nghễ: Anh không cần một chiếc túi hiệu để nâng tầm bản thân, ngược lại, chính sự bất cần, dùng đồ hiệu như đồ chợ của gã khổng lồ này lại tạo ra một định nghĩa mới về sự xa xỉ đầy thú vị.

"Memelord" tối thượng tại World Cup 2026: Cỗ máy sản xuất meme không góc chết

Bên cạnh những bàn thắng, chiến dịch World Cup 2026 của đội tuyển Na Uy bùng nổ mạnh mẽ trên mạng xã hội nhờ vào "kho tàng" biểu cảm vô giá của Haaland. Đỉnh điểm là sau trận đấu nghẹt thở tiễn ông lớn Brazil về nước, cõi mạng toàn cầu đã gần như nổ tung.

Cộng đồng mạng liên tục truyền tay nhau tấm ảnh chụp khoảnh khắc Haaland trợn mắt dữ tợn ngay phía sau lưng hậu vệ Brazil. Biểu cảm "hoang dã" đến mức người xem hài hước nhận xét rằng tấm ảnh này có thể phát ra âm thanh, mô tả Haaland như một loài sinh vật độc bản vùng Scandinavia, hùng hổ như Zlatan Ibrahimovic nhưng lại vô tri một cách đáng yêu.

Sự lãng tử, mái tóc vàng dài vuốt ngược cùng những pha ăn mừng dằn xé của anh lập tức được các fan cuồng anime và game ví von với các quái thú huyền thoại. Người ta ghép ảnh anh đối lập với rồng lửa Charizard hay quái vật biển Gyarados nổi điên trong phim hoạt hình Pokémon.

Sự hài hước này không chỉ đến từ một phía người hâm mộ. Bản thân Haaland cũng là một tay chơi mạng xã hội vô cùng thức thời.

Khi cộng đồng mạng chế ảnh anh và người đồng nghiệp Vinicius Jr hóa thân vào hai nhân vật trong bộ phim hài kinh điển White Chicks, tiền đạo Na Uy đã không ngần ngại để lại bình luận tương tác: "Hahahahahaha @vinijr chúng ta cần phải tái hiện lại cảnh này thôi". Sự tự tin, thoải mái khi biến mình thành trò cười cho thiên hạ chính là thứ năng lượng tích cực khiến Haaland sở hữu lượng người hâm mộ trung thành khổng lồ.

Từ "Ma nhân Buu" đến biểu tượng ăn sâu vào văn hóa đại chúng Trung Quốc

Nếu có một nơi nào trên thế giới yêu chuộng sự "vô tri" của Haaland nhất, đó chắc chắn là thị trường tỷ dân Trung Quốc. Sức hút của anh tại đây đã vượt qua ranh giới của một vận động viên thể thao để trở thành một biểu tượng giải trí đại chúng đích thực.

Cư dân mạng xứ Trung không gọi anh là Haaland, họ đặt cho anh biệt danh vô cùng thân thương là "Ma nhân Buu" (Majin Buu - 魔人布欧). Sự tương đồng kỳ lạ từ cấu trúc xương mặt, nụ cười ngoác miệng cho đến kiểu tóc búi chỏm đặc trưng giữa Haaland và nhân vật sừng sỏ trong bộ truyện tranh Bảy viên ngọc rồng được thể hiện rõ nét. Biệt danh này viral mạnh mẽ đến mức nó xuất hiện dày đặc trên khắp các nền tảng Weibo, Douyin và trở thành từ khóa tìm kiếm xu hướng suốt mùa World Cup.

Sự yêu mến cuồng nhiệt này ngay lập tức được cụ thể hóa bằng các giá trị thương mại khổng lồ. Haaland trở thành gương mặt đại diện được săn đón hàng đầu tại Trung Quốc. Bên cạnh việc thúc đẩy doanh số cho các thương hiệu quê nhà như cá hồi Na Uy cao cấp hay các nhãn hàng dầu gội, dây buộc tóc, Haaland còn vô tình trở thành "đại sứ không chính thức" cho các thương hiệu nội địa Trung Quốc.

Sau những chiến thắng vang dội tại World Cup, người hâm mộ xứ Trung thậm chí còn làm những bài đăng ăn mừng, gửi lời chúc đến các thương hiệu gắn liền với hình ảnh của anh, từ cá hồi cho đến loại trà thảo mộc quốc dân Wanglaoji (Vương Lão Cát).

Lý do đàn ông và giới trẻ Trung Quốc phát cuồng vì Haaland là bởi: giữa một rừng các ngôi sao giải trí được nhào nặn qua các công ty PR với hình ảnh bóng bẩy, hoàn hảo đến mức giả tạo, thì sự thô ráp, thật thà và có phần "điên rồ" một cách tự nhiên của Haaland như một làn gió mát lành. Họ thấy ở anh một cỗ máy hủy diệt trên sân cỏ nhưng lại là một người bạn có thể cùng ngồi uống trà thảo mộc, xách túi hiệu đi chợ ở ngoài đời.

Erling Haaland tại World Cup 2026 chính là minh chứng rõ ràng nhất cho hình mẫu một siêu sao thời đại mới: Tài năng xuất chúng là điều kiện cần, nhưng chính một cá tính độc bản, không trộn lẫn và dám sống thật với sự "vô tri" của mình mới là điều kiện đủ để chinh phục trái tim của công chúng toàn cầu. Bạn có thể không hiểu luật việt vị, nhưng chắc chắn bạn không thể cưỡng lại sức hút từ chiếc túi Birkin đựng giày đinh của gã khổng lồ mang gương mặt Ma nhân Buu này.