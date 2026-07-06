2 cặp tứ kết đầu tiên World Cup 2026 lộ diện: Anh đại chiến Na Uy, Pháp gặp Morocco

Sau hai trận đấu của ngày 6/7 (giờ Việt Nam), World Cup 2026 đã xác định thêm hai cái tên giành vé vào tứ kết. ĐT Anh vượt qua Mexico trong trận cầu kịch tính, trong khi Na Uy tiếp tục tạo địa chấn khi loại Brazil.

Vòng 1/8 World Cup 2026 đã trải qua được 1 nửa khi 4 trận đấu khép lại, qua đó xác định hai cặp đấu đầu tiên của vòng tứ kết. Đáng chú ý, có tới 3 đại diện châu Âu góp mặt trong số 4 đội đi tiếp.

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Ở trận đấu sớm, tuyển Pháp phải rất vất vả mới đánh bại Paraguay với tỷ số tối thiểu 1-0 trong một trận đấu đầy rẫy những pha va chạm và tiểu xảo xấu xí. Đối thủ của Pháp sẽ là Morocco - đội tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích tại World Cup năm nay. Đại diện châu Phi gây bất ngờ khi vượt qua chủ nhà Canada với tỷ số 3-0 trong trận đấu giàu cảm xúc, qua đó lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup 2026.

Trong khi đó, tuyển Anh giành vé sau màn rượt đuổi tỷ số đầy hấp dẫn trước Mexico. Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel sớm tạo lợi thế dẫn 2-0 ngay trong hiệp một. Tuy nhiên, Mexico vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ và rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Đúng vào thời điểm đối thủ hưng phấn, Tam sư ghi thêm bàn thắng để tái lập khoảng cách hai bàn. Những nỗ lực của Mexico chỉ giúp họ có thêm một pha lập công ở cuối trận, qua đó chấp nhận thất bại 2-3.

Đối thủ tiếp theo của Anh sẽ là Na Uy - đội bóng vừa tạo nên bất ngờ lớn nhất vòng 1/8 khi đánh bại Brazil 2-1 để lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup.

Anh sẽ đối đầu Na Uy ở tứ kết World Cup 2026

Bốn tấm vé còn lại sẽ được xác định sau các trận đấu giữa Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha, Mỹ - Bỉ, Argentina - Ai Cập và Thụy Sĩ - Colombia.