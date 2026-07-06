Neymar: Chàng hoàng tử mãi mãi không thể làm Vua

World Cup 2026 và vũ điệu Samba cuối cùng trong nước mắt của Neymar.

Nếu một ngày bạn thử lên Google và gõ cụm từ “The Prince Who Never Became King” (Chàng hoàng tử không bao giờ làm vua), thuật toán sẽ ngay lập tức trả về hàng triệu kết quả với một cái tên: Neymar da Silva Santos Junior. Đó chẳng phải là thuật toán "vô tri", đó là cái lắc đầu đầy tiếc nuối của cả thế giới dành cho một thiên tài.

Sáng nay, khi tiếng còi mãn cuộc trận thua 1-2 trước Na Uy vang lên, người ta lại thấy số 10 của Brazil gục xuống, bật khóc nức nở giữa thảm cỏ World Cup 2026. Những giọt nước mắt ấy cay đắng quá, bởi nó chính thức khép lại chương cuối cùng trong cuốn phim sự nghiệp đầy dở dang của một người mang hình hài hoàng tử nhưng vĩnh viễn bị lịch sử khước từ vương miện: Neymar.

Neymar và Brazil dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Neymar ghi bàn nhiều nhất Brazil nhưng lại không thành huyền thoại

Về mặt số số liệu, Neymar đứng trên đỉnh của Brazil. Cú sút phạt đền ở phút 90+10 sáng nay đã là bàn thắng thứ 80 của anh cho đội tuyển quốc gia – con số vĩ đại vượt qua cả Pele, Ronaldo de Lima hay Romario. Thế nhưng, nếu lội ngược dòng về những góc phố ở Rio de Janeiro hay Sao Paulo để hỏi người dân Brazil về những huyền thoại vĩ đại nhất, cái tên Neymar sẽ bị gạt đi không một chút đắn đo. Ở xứ sở mà bóng đá là một tôn giáo, người ta không đếm những bàn thắng ở các trận cầu vô thưởng vô phạt. Người ta chỉ tôn sùng những vị thần mang về chiếc Cúp Vàng World Cup mà thôi.

Neymar có gì?

Di sản của Neymar ở tuổi 34, lại là một số 0 tròn trĩnh ở các giải đấu lớn. Chiếc cúp Confed Cup 2013 đã bị khai tử từ lâu, tấm huy chương vàng Olympic thực chất chỉ dành cho lứa trẻ. Kịch bản nghiệt ngã nhất là vào năm 2019, khi Brazil bước lên đỉnh vinh quang Copa America, Neymar lại phải ngồi ngoài xem các đồng đội nâng cúp vì chấn thương. Vũ điệu Samba năm ấy vẫn cuồng nhiệt, vẫn say đắm mà chẳng cần đến anh. Đó là vết dao cứa vào lòng kiêu hãnh của một ngôi sao, hóa ra Brazil vẫn có thể sống tốt, thậm chí chiến thắng, khi không có "hoàng tử".

Neymar là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất nhưng lại chưa thể chạm vào cúp vàng World Cup (Ảnh: Getty)

Giọt nước mắt muộn màng

Hình ảnh thu nhỏ cho toàn bộ bi kịch mang tên Neymar đã phơi bày trọn vẹn trong những giây bù giờ cuối cùng trước Na Uy. Khi đồng hồ đang đếm ngược những giây cuối cùng của sự sống, khi cả đất nước Brazil đang nín thở trong tuyệt vọng, một người thủ lĩnh đích thực sẽ ôm bóng chạy thật nhanh về vạch giữa sân sau khi ghi bàn để chắt chiu dưới 5% hy vọng mong manh. Nhưng Neymar lại đứng lại. Anh chọn cách đôi co, giễu cợt thủ môn đối phương để thỏa mãn sự hằn học của cái tôi cá nhân. Neymar luôn muốn mình là trung tâm của vũ trụ, nhưng một ngôi sao mãi không chịu trưởng thành, mãi nuông chiều những xúc cảm ích kỷ thì làm sao đủ bờ vai vững chãi để gánh vác cả một dân tộc ở những thời khắc lọt lòng sinh tử?

Neymar với 4 kỳ World Cup, năm nào cũng dang dở (Ảnh: 1football)

Neymar đã khóc ở Brazil 2014, khóc ở Nga 2018, khóc ở Qatar 2022 và sáng nay, trên đất Mỹ, anh lại khóc. Những giọt nước mắt lặp đi lặp lại qua bốn kỳ World Cup không còn mang vẻ đẹp của một thiên tài bị tổn thương, mà nó là sự đầu hàng, sự bất lực chịu trói trước định mệnh của một tinh thần thiếu đi bản lĩnh thép. Anh có tất cả mọi thứ, tài năng thiên bẩm, những vũ điệu mê đắm lòng người, tiền tài và những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Neymar có mọi chất liệu để trở thành một vị Vua, trừ sự hy sinh và bản lĩnh của một nhà vua đích thực. World Cup 2026 chính thức hạ màn với Brazil, và cánh cửa bước vào ngôi đền của các bậc huyền thoại cũng vĩnh viễn đóng sập trước mắt người hoàng tử mãi mãi mang trái tim của một "đứa trẻ".