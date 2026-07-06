"Messi! Anh là nơi trú ẩn niềm tin của hàng triệu đứa trẻ, của những cụ già sắp lìa xa thế gian"

Messi xúc động khi nhận món quà thiêng liêng với lời nhắn nhủ cực tình cảm của người hâm mộ.

Không chỉ ghi dấu ấn bằng màn trình diễn trên sân cỏ, Lionel Messi còn khiến người hâm mộ ấm lòng với một khoảnh khắc đẹp sau chiến thắng 3-2 đầy kịch tính của Argentina trước Cape Verde ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Sau hơn 120 phút căng thẳng, khi các nhà đương kim vô địch vừa giành vé vào tứ kết, Messi tiến về phía khu vực khán đài để tri ân người hâm mộ. Chính tại đây, anh bất ngờ được một CĐV trao tận tay món quà mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là một chuỗi tràng hạt đã được ban phước tại Vatican.

Người hâm mộ này cho biết món quà không chỉ dành riêng cho Messi mà còn gửi đến vợ anh - Antonela Roccuzzo, ba cậu con trai, cha của siêu sao người Argentina và toàn bộ gia đình.

Trước khi trao món quà, người đàn ông còn xúc động cảm ơn Messi vì tất cả những niềm vui anh đã mang đến cho người dân Argentina trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình: "Lúc nào mọi người cũng đòi hỏi anh một điều gì đó, xin anh cái gì đó, và điều đó cũng dễ hiểu thôi. Anh chính là nơi trú ẩn của niềm tin cho hàng triệu đứa trẻ, cho đến những cụ già sắp lìa xa thế gian. Chuỗi tràng hạt là để bảo vệ anh trong mọi hành trình anh đi trong cuộc đời. Cảm ơn anh".

Messi ôm cảm ơn người hâm mộ đã gửi tràng hạt thiêng liêng tặng mình

Thay vì chỉ nhận món quà rồi tiếp tục di chuyển, Messi lập tức dừng lại. Đội trưởng Argentina chăm chú lắng nghe từng lời người hâm mộ chia sẻ. Anh liên tục nhìn vào mắt đối phương, gật đầu và không hề tỏ ra vội vã dù xung quanh có rất đông người cùng máy quay đang hướng về mình.

Khi câu chuyện kết thúc, Messi mỉm cười rồi bước tới ôm người hâm mộ như một lời cảm ơn. Khoảnh khắc giản dị ấy nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều CĐV cho rằng chính sự gần gũi và khiêm nhường là điều khiến Messi luôn nhận được tình cảm đặc biệt từ người hâm mộ ở mọi nơi anh đặt chân đến.

Messi được đông đảo người dân Argentina yêu thương, bảo vệ (Ảnh: Getty)

Trong nhiều năm qua, dù thi đấu ở Argentina, châu Âu hay MLS, Messi luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Không ít người hâm mộ sẵn sàng chờ hàng giờ chỉ để được gặp thần tượng trong vài giây, nói một lời cảm ơn hoặc trao một món quà nhỏ.

Với họ, đó có thể là cơ hội duy nhất trong đời được đứng gần một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Messi đã giành gần như mọi danh hiệu cao quý, từ Champions League, Copa America đến chức vô địch World Cup cùng vô số kỷ lục cá nhân. Thế nhưng, những khoảnh khắc bình dị như cái ôm sau món quà từ Vatican lại mang đến một hình ảnh rất khác về siêu sao 39 tuổi.