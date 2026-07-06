Nghẹt thở cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup: Messi, Mbappe và Haaland cùng ghi 7 bàn

Cuộc cạnh tranh cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất World Cup đang rượt đuổi nghẹt thở.

World Cup 2026 đang chứng kiến một trong những cuộc đua cá nhân kịch tính và hấp dẫn nhất lịch sử giải đấu. Tính đến thời điểm hiện tại, ba siêu sao hàng đầu thế giới là Lionel Messi, Kylian Mbappe và Erling Haaland đang tạo nên thế "kiềng ba chân" vô tiền khoáng hậu khi cùng sở hữu 7 pha lập công, biến cuộc săn lùng danh hiệu Chiếc giày vàng trở thành cuộc đua giật gân chưa có hồi kết.

Ảnh: FIFA

Cục diện cuộc đua vừa chính thức bị xáo trộn sau loạt trận vòng loại trực tiếp vừa qua. Với cú đúp đẳng cấp vào lưới đội tuyển Brazil, Erling Haaland không chỉ giúp Na Uy tiếp tục hành trình kỳ diệu mà còn chính thức san bằng cách biệt với hai người đàn anh. Tiền đạo thuộc biên chế Manchester Manchester City đang chứng minh rằng, việc Na Uy lần đầu tiến sâu tại một kỳ World Cup hoàn toàn có dấu ấn đậm nét từ bản năng sát thủ của anh.

Tuy nhiên, Mbappe mới đang là người dẫn đầu bởi theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), khi các cầu thủ bằng điểm về số bàn thắng, chỉ số phụ đầu tiên được xét đến sẽ là số đường kiến tạo. Ở khía cạnh này, tiền đạo người Pháp đang tạm chiếm ưu thế với 2 lần dọn cỗ cho đồng đội, trong khi cả Messi và Haaland đều chưa có đường kiến tạo nào.

Messi tạm thời đứng vị trí thứ hai nhờ hiệu suất ghi bàn đáng nể khi sở hữu số phút thi đấu trên sân ít hơn so với Erling Haaland. Sự già rơ của Messi và sức trẻ vũ bão của Haaland hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc bám đuổi khốc liệt trong các trận đấu sinh tử sắp tới.

Bên cạnh bộ ba nguyên tử kể trên, cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 vẫn còn tiềm ẩn nhiều bất ngờ từ nhóm phía sau. Harry Kane (Anh) với 5 bàn thắng, cùng Ousmane Dembele (Pháp) và Mikel Oyarzabal (Tây Ban Nha) với cùng 4 pha lập công, hoàn toàn có thể làm nên chuyện nếu các đội tuyển của họ tiến sâu vào trận chung kết. Trong khi đó, Ronaldo của Bồ Đào Nha đang có 3 bàn.