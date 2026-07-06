Neymar ám chỉ chia tay ĐT Brazil sau khi bị loại ở World Cup 2026: "Mọi chuyện kết thúc rồi. Tôi bắt đầu ở đây và cũng khép lại tại đây"

Neymar ghi bàn duy nhất cho Brazil trong thất bại trước Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026. Sau trận đấu, tiền đạo 34 tuổi bật khóc và để ngỏ khả năng chia tay đội tuyển quốc gia.

Neymar dường như đã nói lời tạm biệt với đội tuyển Brazil sau thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra vào rạng sáng nay 6/7 (giờ Việt Nam). Anh ghi bàn thắng duy nhất cho Selecao từ chấm phạt đền ở những phút bù giờ, nhưng không thể giúp đội nhà tránh khỏi việc bị loại.

Chia sẻ với ge tv sau trận, Neymar cho biết hành trình theo đuổi chức vô địch World Cup của anh đã khép lại. "Tôi đã cố gắng, đã cố gắng hết sức. Giờ thì mọi chuyện kết thúc rồi. Tôi bắt đầu ở đây và cũng khép lại tại đây".

Neymar ẩn ý khả năng chia tay ĐT Brazil sau trận thua trước Na Uy và bị loại khỏi World Cup 2026 (Ảnh: 433)

Lời chia sẻ của Neymar nhắc lại cột mốc đặc biệt khi anh ra mắt đội tuyển Brazil cũng tại sân MetLife (Mỹ), trong trận giao hữu với tuyển Mỹ vào năm 2010. Sau tiếng còi mãn cuộc, Neymar không cầm được nước mắt. Các đồng đội đã tiến đến động viên đội trưởng Brazil giữa nỗi thất vọng sau khi đội tuyển bị loại khỏi World Cup.

Thất bại trước Na Uy cũng khiến Brazil có thành tích tệ nhất tại World Cup kể từ giải đấu năm 1990. Đồng thời, Selecao sẽ trải qua quãng thời gian chờ đợi dài nhất giữa hai chức vô địch World Cup kể từ lần đầu đăng quang, bởi đến năm 2030 họ sẽ có 28 năm chưa một lần lên ngôi.

Bên cạnh đó, trận đấu này còn đánh dấu một cột mốc đáng buồn với Neymar. Tiền đạo mang áo số 10 của Santos trở thành cầu thủ Brazil thứ hai trong lịch sử tham dự 4 kỳ World Cup nhưng không giành được chức vô địch, sau Thiago Silva.

Dù ghi bàn từ chấm 11 m ở phút bù giờ cuối cùng, Neymar vẫn không thể thay đổi cục diện. Brazil chấp nhận dừng bước ở vòng 1/8, còn tương lai của ngôi sao sinh năm 1992 trong màu áo đội tuyển quốc gia đang để lại nhiều dấu hỏi sau những phát biểu đầy cảm xúc này.