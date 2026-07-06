Cú đánh đầu sấm sét của Haaland hạ gục Brazil

Tiền đạo Haaland tỏa sáng với cú đánh đầu vào lưới tuyển Brazil.

Trận đại chiến giữa Brazil và Na Uy tại vòng 1/8 World Cup 2026 rạng sáng 6/7 trên sân MetLife trôi dần về những phút cuối với thế trận giằng co nghẹt thở. Phút 79, từ một tình huống triển khai tấn công bài bản bên hành lang cánh trái, tiền vệ vào sân thay người Andreas Schjelderup có pha xử lý kỹ thuật loại bỏ hậu vệ Brazil trước khi treo một đường bóng có độ cuộn cực kỳ khó chịu vào thẳng vòng cấm.

Trong vùng cấm địa, giữa vòng vây của các trung vệ áo vàng-xanh, Erling Haaland chọn vị trí vô cùng thông minh. Tiền đạo thuộc biên chế Manchester Manchester City thực hiện pha bật nhảy dũng mãnh, đè mặt trung vệ Gabriel Magalhães để thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc. Trái bóng đập đất rồi găm thẳng vào góc xa khung thành. Dù đã bay người hết cỡ, thủ môn kỳ cựu Alisson Becker vẫn không thể chạm tay vào bóng.

Cú đánh đầu hạ gục thủ môn Brazil của Haaland

Khán đài sân MetLife như nổ tung trước khoảnh khắc thiên tài của chân sút số 1 Na Uy. Bàn thắng của Haaland trừng phạt sự hoang phí của các vũ công Samba.

Tiếp đó, phút 90 từ một pha phản công sắc lẹm, Andreas Schjelderup chuyền bóng dọn cỗ cho Erling Haaland ngay sát rìa vòng cấm. Sát thủ mang áo số 9 không bỏ lỡ cơ hội, tung cú dứt điểm hiểm hóc găm thẳng bóng vào góc dưới bên phải khung thành, đánh bại hoàn toàn Alisson! 2-0 cho Na Uy! Chiến thắng đã nằm chắc trong tay đội bóng Bắc Âu!

Ảnh: Getty