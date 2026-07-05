"Đại chiến" Brazil vs Na Uy lúc 3h00 ngày 6/7: "Quái vật" Haaland thách thức bản lĩnh "Vũ công Samba"

Cập nhật thông tin trận đấu giữa đội tuyển Brazil và đội tuyển Na Uy lúc 3h000 ngày 6/7 thuộc vòng 1/8 World Cup 2026.

Trận cầu tâm điểm tại vòng 1/8 World Cup 2026 giữa đội tuyển Brazil và tuyển Na Uy diễn ra vào lúc 3h00 ngày 6/7 (giờ Việt Nam) đang thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ toàn cầu. Đây không chỉ là cuộc đọ sức giành tấm vé vào tứ kết, mà còn là bài toán đầy thử thách dành cho huấn luyện viên Carlo Ancelotti trước một đối thủ kỵ rơ Na Uy trong quá khứ và một hàng công sở hữu "quái vật" ghi bàn Erling Haaland.

Nhận định trận đấu

Nhìn lại hành trình đi tiếp, cả hai đội đều vừa trải qua những trận đấu nghẹt thở ở vòng 1/16 với cùng kịch bản lội ngược dòng thắng 2-1. Nếu như tuyển Brazil phải nhờ đến pha lập công quý như vàng của Martinelli trong thời gian bù giờ hiệp hai để khuất phục Nhật Bản, thì tuyển Na Uy cũng ca khúc khải hoàn trước Bờ Biển Ngà bằng bàn thắng quyết định vào cuối trận của Erling Haaland. Đây mới là kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp của chân sút thuộc biên chế Man City, nhưng anh đã kịp bỏ túi 5 bàn thắng, tiếp tục duy trì phong độ hủy diệt với 25 pha lập công sau 13 trận đấu quốc tế gần nhất.

Sự bùng nổ của Haaland chắc chắn là mối đe dọa lớn nhất đối với hàng thủ Nam Mỹ. Dù vậy, HLV Carlo Ancelotti tỏ ra khá bình thản trước trận đấu. Chiến lược gia người Ý khẳng định cặp trung vệ Marquinhos và Gabriel thừa kinh nghiệm để phong tỏa tiền đạo này: "Ai cũng biết cách Haaland chơi bóng. Tôi không cần phải giải thích hay lên một kế hoạch đặc biệt nào chống lại cậu ấy. Các hậu vệ của tôi đã đối đầu với Haaland nhiều lần và họ biết mình phải làm gì".

Ở chiều ngược lại, điểm tựa của Brazil lại chính là "tử huyệt" hàng thủ của Na Uy. Đoàn quân của HLV Solbakken đang cho thấy sự lỏng lẻo đáng báo động nơi hàng phòng ngự khi để thủng lưới tới 8 bàn sau 4 trận đấu đã qua. Trước những mũi khoan có thừa sự đột biến và đẳng cấp bên phía Brazil như Vinicius, Cunha hay Paqueta, bất kỳ một sai lầm hay sự mất tập trung nào từ các hậu vệ Na Uy đều sẽ phải trả giá đắt.

Lịch sử đối đầu

Tuy nhiên, lịch sử lại đang gọi tên đại diện đến từ Bắc Âu. Người hâm mộ xứ sở Samba có lý do để lo lắng khi Na Uy chính là "khắc tinh" của họ trong quá khứ. Trong 4 lần đối đầu trước đây, những chiến binh Viking xuất sắc duy trì thành tích bất bại với 2 chiến thắng và 2 trận hòa, bao gồm cả thắng lợi 2-1 tại vòng bảng World Cup 1998.

Đáng sợ hơn, "cơn ác mộng" mang tên châu Âu vẫn đang ám ảnh nền bóng đá Brazil suốt hơn hai thập kỷ qua. Kể từ sau chiến thắng trước Đức trong trận chung kết năm 2002 để lên ngôi vô địch, Brazil đã bị loại ở cả 6 trận knock-out World Cup gần nhất khi đụng độ các đại diện cựu lục địa (thua Pháp năm 2006, Hà Lan năm 2010, Đức và Hà Lan năm 2014, Bỉ năm 2018 và Croatia năm 2022).

Bước vào trận chiến sống còn này, Brazil được đánh giá nhỉnh hơn về chất lượng đội hình đồng đều, nhưng Na Uy với nguồn cảm hứng mang tên Haaland và cái duyên đối đầu lịch sử hoàn toàn có thể tạo nên một cơn địa chấn. Bản lĩnh của nhà cầm quân lão luyện Ancelotti hay khát khao của thế hệ vàng bóng đá Na Uy sẽ lên tiếng? Câu trả lời sẽ có sau trận đấu nảy lửa trên sân cỏ World Cup.