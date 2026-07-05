Cô nàng Gen Z bỗng nổi tiếng toàn cầu sau cái ôm của "người hùng" Cape Verde ở World Cup

Tuyển thủ Sidny Cabral của Cape Verde và bạn gái trở thành hiện tượng mạng xã hội chỉ sau một trận đấu.

Dù phải dừng bước đầy nuối tiếc tại vòng 1/16 World Cup 2026 sau thất bại sát nút 2-3 trước đương kim vô địch Argentina, đội tuyển Cape Verde vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ. Bên cạnh thế trận kiên cường kéo dài suốt 120 phút nghẹt thở, tâm điểm của truyền thông quốc tế sau trận đấu lại đổ dồn vào một khoảnh khắc ăn mừng vô cùng lãng mạn trên khán đài, biến bạn gái của tuyển thủ Sidny Cabral trở thành hiện tượng mạng xã hội chỉ sau một đêm.

Cụ thể, trong trận đấu đầy kịch tính vừa qua, cầu thủ chạy cánh trái Sidny Cabral đã khiến cả sân vận động bùng nổ với một siêu phẩm đẳng cấp. Nhận bóng bên hành lang cánh, anh thực hiện pha đi bóng cắt vào trung lộ rồi tung cú cứa lòng hiểm hóc, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành Argentina trong sự bất lực của thủ môn đối phương. Ngay sau khi lập công, thay vì ăn mừng cùng các đồng đội trên sân, Cabral đã lập tức lao lên khán đài để ôm chầm lấy bạn gái của mình – Jayley da Cruz. Sự cuồng nhiệt và cảm xúc vỡ òa của cặp đôi đã nhanh chóng lọt vào ống kính truyền hình và lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội toàn cầu.

Cầu thủ Cape Verde lao lên khán đài ôm bạn gái

Sự chú ý đổ dồn về phía Jayley da Cruz lớn đến mức lượng người theo dõi trên trang Instagram cá nhân của cô đã tăng vọt lên hơn 184 nghìn người. Sau khi trận đấu khép lại, cô gái trẻ đã đăng tải một bức tâm thư đầy xúc động để chúc mừng và động viên bạn trai: "Em luôn biết anh có thể làm được điều đó, nhưng được chứng kiến cả thế giới cùng nhìn thấy tài năng của anh là khoảnh khắc em sẽ không bao giờ quên... Em biết anh đã hy sinh nhiều thế nào và đã nỗ lực ra sao để có được ngày hôm nay. Vì thế, khoảnh khắc này còn ý nghĩa hơn rất nhiều so với chỉ một bàn thắng." Cô cũng khẳng định mình sẽ luôn là cổ động viên lớn nhất của anh trong mọi hành trình phía trước.

Chuyện tình của cặp đôi bỗng nổi tiếng toàn thế giới

Cô nàng không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài năng

Được biết, Sidny Cabral đang có một kỳ World Cup 2026 vô cùng thành công về mặt cá nhân. Sự nghiệp của hậu vệ thuộc biên chế Cape Verde này cũng đang có những bước thăng tiến đáng chú ý khi anh vừa chuyển từ Benfica (Bồ Đào Nha) sang gia nhập CLB Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ ngay trước thềm giải đấu lớn nhất hành tinh. Trong khi đó, bạn gái của anh – Jayley da Cruz – từng là sinh viên ngành Khoa học Ứng dụng tại Đại học The Hague (Hà Lan). Hiện tại, cô đang dành phần lớn thời gian để đồng hành và là hậu phương vững chắc, ủng hộ sự nghiệp quần đùi áo số của bạn trai.