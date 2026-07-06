Nóng: Ronaldo xác nhận World Cup 2026 là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp

Ronaldo chính thức xác nhận World Cup 2026 là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Trước thềm trận đại chiến nảy lửa tại vòng 1/8 World Cup 2026 giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, siêu sao Cristiano Ronaldo đã chính thức lên tiếng đập tan mọi hoài nghi bằng những tuyên bố về tương lai của mình.

Ở tuổi 41, huyền thoại sống của bóng đá thế giới xác nhận đây sẽ là chương cuối cùng của anh tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Khi được truyền thông đặt câu hỏi về việc liệu giải đấu trên đất Mỹ, Canada và Mexico có phải là điểm dừng chân cuối cùng của anh tại đấu trường World Cup hay không, tiền đạo thuộc biên chế Al-Nassr đã đưa ra câu trả lời vô cùng ngắn gọn và đanh thép:

"Đúng vậy, đây là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Hãy cứ tiến lên và tận hưởng nó thôi. Nhưng tôi hy vọng trận đấu ngày mai sẽ không phải là trận cuối cùng của tôi tại World Cup".

Ronaldo đang tận hưởng kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp (Ảnh: Getty)

Cristiano Ronaldo đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới với tư cách là cầu thủ đầu tiên tham dự và ghi bàn tại 6 kỳ World Cup liên tiếp, kéo dài suốt hai thập kỷ.

Mọi chuyện bắt đầu từ World Cup 2006 tại Đức. Ở tuổi 21, chàng trai trẻ mang áo số 17 đá cánh bên cạnh đàn anh Luis Figo, ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới Iran và cùng Bồ Đào Nha giành vị trí hạng tư chung cuộc. Đến kỳ World Cup 2010 tại Nam Phi, Ronaldo chính thức nhận chiếc băng đội trưởng nhưng đây là giải đấu đầy bế tắc khi anh chỉ ghi được 1 bàn thắng và đội nhà bị loại ở vòng 16 đội.

Nốt trầm lớn nhất sự nghiệp của CR7 là World Cup 2014 tại Brazil. Do dính chấn thương gối nghiêm trọng trước giải, siêu sao này không thể cứu Bồ Đào Nha khỏi việc bị loại ngay từ vòng bảng. Bốn năm sau tại World Cup 2018 trên đất Nga, Ronaldo bùng nổ mạnh mẽ về mặt cá nhân, trong đó có cú hat-trick đẳng cấp vào lưới Tây Ban Nha, dù vậy Bồ Đào Nha vẫn phải dừng bước sớm trước Uruguay.

Kỳ World Cup 2022 tại Qatar để lại nhiều cay đắng nhất cho tiền đạo này. Phong độ sa sút khiến anh phải ngồi ghế dự bị và hình ảnh Ronaldo khóc nghẹn ngào đi vào đường hầm sau trận thua Maroc tại tứ kết tưởng như đã là dấu chấm hết.

Tuy nhiên, tại World Cup 2026, lão tướng 41 tuổi một lần nữa làm nên điều kỳ diệu. Với 3 bàn thắng ghi được từ đầu giải, Ronaldo tiếp tục sắm vai đầu tàu, đưa Bồ Đào Nha tiến vào vòng 16 đội và tự tay viết nên chương cuối cùng cho vũ điệu lịch sử của mình.