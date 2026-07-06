"Đại chiến" Mexico vs Anh lúc 7h sáng 6/7: Chủ nhà mơ viết tiếp kỳ tích, "Tam sư" đối mặt thử thách lớn nhất từ đầu World Cup

Anh và Mexico sẽ tạo nên một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất vòng 1/8 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra lúc 7h00 sáng ngày 6/7 (giờ Việt Nam) trên sân vận động huyền thoại Azteca, nơi được dự báo sẽ có hơn 80.000 khán giả phủ kín các khán đài.

Ở vòng đấu trước, Anh giành quyền đi tiếp sau màn lội ngược dòng thắng CHDC Congo 2-1. Dù khởi đầu không như ý, "Tam sư" vẫn cho thấy bản lĩnh của một ứng viên vô địch với dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm cùng phong độ ổn định của đội trưởng Harry Kane.

Ở chiều ngược lại, Mexico đang là một trong những hiện tượng của giải đấu. Đội bóng đồng chủ nhà đánh bại Ecuador 2-0 để góp mặt ở vòng 16 đội và nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà. Lợi thế sân bãi được kỳ vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò HLV Javier Aguirre trong cuộc chạm trán với một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Trận đấu bị bao phủ bởi hàng loạt câu chuyện ngoài sân cỏ

Ngay trước giờ bóng lăn, cuộc đối đầu giữa Anh và Mexico liên tục trở thành tâm điểm truyền thông vì nhiều diễn biến bên lề. Đầu tiên là câu chuyện đổi giờ thi đấu. FIFA từng cân nhắc đưa trận đấu từ buổi tối tại Mexico sang buổi trưa nhằm hạn chế nguy cơ mất an ninh sau vụ giẫm đạp khiến bốn người thiệt mạng trong lễ ăn mừng chiến thắng của Mexico trước Ecuador.

Tuy nhiên, sau nhiều cuộc thảo luận với Liên đoàn Bóng đá Anh, Liên đoàn Bóng đá Mexico và các bên liên quan, FIFA quyết định giữ nguyên lịch thi đấu.

Dẫu vậy, nguy cơ trận đấu bị hoãn vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Theo dự báo thời tiết, Mexico City có khả năng xuất hiện giông bão trong thời điểm diễn ra trận đấu. Theo quy định của FIFA, nếu phát hiện sét trong bán kính khoảng 13 km quanh sân Azteca, trận đấu sẽ phải tạm dừng ít nhất 30 phút.

Tuyển Anh còn trải qua một đêm không yên

Không chỉ đối mặt áp lực chuyên môn, tuyển Anh còn phải trải qua một đêm nhiều biến động trước trận đấu. Sau khi địa điểm đóng quân của đội bị rò rỉ, hàng chục CĐV Mexico đã kéo đến khu vực khách sạn, mang theo trống, loa phóng thanh, ban nhạc, pháo hoa và liên tục bấm còi xe với mục đích tạo tiếng ồn.

Lực lượng cảnh sát chống bạo động cùng nhiều cảnh sát có vũ trang đã được triển khai để lập hàng rào an ninh quanh khách sạn, ngăn người hâm mộ tiếp cận khu vực đội tuyển Anh lưu trú. Theo phía tuyển Anh, màn "quấy rối" này không ảnh hưởng đáng kể đến quá trình chuẩn bị của toàn đội.

Video CĐV Mexico bắn pháo hoa, chơi nhạc ầm ĩ bên ngoài khách sạn của ĐT Anh:

Azteca hứa hẹn trở thành "chảo lửa"

Sân Azteca vốn được xem là một trong những sân vận động giàu truyền thống nhất thế giới và luôn mang đến bầu không khí đặc biệt mỗi khi đội tuyển Mexico thi đấu. Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả, Mexico được kỳ vọng sẽ tạo ra áp lực rất lớn lên đội bóng của Thomas Tuchel.

Ở chiều ngược lại, tuyển Anh sở hữu lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn về chất lượng đội hình. Kinh nghiệm của Harry Kane cùng những ngôi sao đang thi đấu tại Premier League sẽ là điểm tựa để "Tam sư" hướng tới tấm vé vào tứ kết.

Không chỉ là màn so tài giữa hai trường phái bóng đá khác nhau, cuộc đối đầu trên sân Azteca còn được xem là bài kiểm tra thực sự cho tham vọng vô địch của tuyển Anh. Trong khi đó, Mexico đứng trước cơ hội tạo nên một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá nước này nếu có thể đánh bại ứng viên hàng đầu ngay trên sân nhà.

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