"Quái vật" Haaland làm nhạc trưởng, đánh trống cho Na Uy ăn mừng kiểu Viking chèo thuyền sau khi tiễn Brazil về nước

Hạ Brazil 2-1, Haaland cùng đồng đội tái hiện vũ điệu chèo thuyền Viking gây bão World Cup.
Sáng ngày 6/7 (giờ Việt Nam), cơn địa chấn lớn nhất kể từ đầu mùa giải đã xảy ra tại vòng 1/8 World Cup 2026. Đội tuyển Na Uy đã xuất sắc đánh bại ứng cử viên vô địch Brazil với tỷ số sát nút 2-1 để lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào chơi trận tứ kết
Người hùng của trận đấu không ai khác chính là siêu sao Erling Haaland với một cú đúp đẳng cấp
Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bầu không khí tại sân vận động như bùng nổ. Để ăn mừng chiến tích lịch sử, Erling Haaland cùng các đồng đội đã chạy ngay về phía khán đài của các cổ động viên nhà
Tiền đạo mang áo số 9 trực tiếp cầm dùi đánh mạnh vào chiếc trống lớn, bắt nhịp cho màn ăn mừng kiểu Viking đầy hào hùng
Cứ sau mỗi nhịp trống của Haaland, hàng ngàn người hâm mộ lại đồng thanh hô vang và vỗ tay vang dội
Haaland làm nhạc trưởng
Các cầu thủ Na Uy cùng nhau ngồi xuống mặt cỏ, xếp thành hàng dọc để thực hiện động tác mô phỏng những chiến binh đang chèo thuyền vượt đại dương
Màn ăn mừng độc đáo và giàu cảm xúc này đã khép lại một ngày thi đấu thăng hoa của bóng đá Na Uy, chính thức tiễn Brazil về nước và đưa họ thẳng tiến vào vòng tứ kết
Trận đấu mà Haaland chơi xuất thần
Bước ngoặt của trận đấu đến vào phút 79. Từ quả tạt chuẩn xác của cầu thủ vào sân thay người Andreas Schjelderup, Erling Haaland bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số cho Na Uy
Chưa dừng lại ở đó, đến phút 90, bộ đôi này lại tiếp tục phối hợp ăn ý. Schjelderup kiến tạo để Haaland tung cú dứt điểm chân trái đầy quyết đoán từ rìa vòng cấm, nhân đôi cách biệt cho đội bóng Bắc Âu
Haaland cầm điện thoại lên chụp ảnh hoặc gọi cho ai đó ăn mừng ngay trên sân
Ảnh: Getty