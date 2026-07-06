"Quái vật" Haaland làm nhạc trưởng, đánh trống cho Na Uy ăn mừng kiểu Viking chèo thuyền sau khi tiễn Brazil về nước

Sáng ngày 6/7 (giờ Việt Nam), cơn địa chấn lớn nhất kể từ đầu mùa giải đã xảy ra tại vòng 1/8 World Cup 2026. Đội tuyển Na Uy đã xuất sắc đánh bại ứng cử viên vô địch Brazil với tỷ số sát nút 2-1 để lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào chơi trận tứ kết