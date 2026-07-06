Dàn WAGs quyến rũ của tuyển Mexico ở World Cup: Từ MC, diễn viên đến nhà thiết kế thời trang, đẳng cấp không đùa được đâu!

Không chỉ có dàn cầu thủ chất lượng, tuyển Mexico còn sở hữu hội WAGs toàn mỹ nhân: Người là diễn viên nổi tiếng, người bỏ cả đại học để theo chồng.

Ở trận màn đại chiến với tuyển Anh ở vòng 1/8 World Cup 2026, tuyển Mexico không chỉ gây chú ý nhờ phong độ ấn tượng trên sân cỏ mà còn bởi dàn WAGs xinh đẹp và tài năng đứng sau các ngôi sao. Khác với hình ảnh thường thấy của những "nàng WAG" chỉ xuất hiện trên khán đài, một nửa của các tuyển thủ Mexico đều có sự nghiệp riêng đáng ngưỡng mộ. Người là diễn viên, MC truyền hình nổi tiếng, người là nhà thiết kế thời trang, influencer hay doanh nhân sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội.

Daniela Basso - bà xã diễn viên của Raúl Jiménez

Tiền đạo kỳ cựu Raúl Jiménez có cuộc hôn nhân hạnh phúc với Daniela Basso - gương mặt quen thuộc của màn ảnh Mexico. Người đẹp 37 tuổi từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Simplemente María hay Como Dice el Dicho. Sau nhiều năm bên nhau, Daniela và chân sút của Fulham hiện đã có hai con là Arya và Ander.

Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, Daniela vẫn thường xuyên đồng hành cùng chồng trong các giải đấu lớn và được xem là hậu phương vững chắc của tiền đạo 35 tuổi.

Sofía Toache - cô gái bỏ đại học để theo Edson Álvarez sang châu Âu

Một trong những chuyện tình được nhắc đến nhiều nhất của tuyển Mexico là Edson Álvarez và Sofía Toache. Hai người quen nhau từ năm 2018 và Sofía nhanh chóng tin rằng Edson chính là người đàn ông mình muốn gắn bó. Để theo bạn trai sang châu Âu thi đấu, cô quyết định dừng việc học tại Đại học Metropolitan Autonomous (UAM), lựa chọn đồng hành cùng anh từ những ngày đầu phát triển sự nghiệp.

Sau hơn sáu năm bên nhau, Edson đã cầu hôn Sofía trong chuyến du lịch tại Bali vào năm 2024. Hiện cặp đôi có hai con chung và khá kín tiếng về đời sống gia đình. Trên Instagram, Sofía thu hút khoảng 140.000 người theo dõi với các nội dung về thời trang, du lịch và phong cách sống.

Fernanda Serrano - nữ MC bén duyên với Santiago Giménez nhờ... game Call of Duty

Nếu nhiều cặp đôi gặp nhau nhờ bóng đá thì Santiago Giménez và Fernanda Serrano lại nên duyên từ một trò chơi điện tử. Trong giai đoạn đại dịch, Fernanda đăng story lên Instagram khi đang chơi Call of Duty. Santiago tình cờ nhìn thấy, chủ động nhắn tin xin tài khoản để chơi cùng. Ban đầu nữ MC không phản hồi, nhưng sau đó đồng ý lời mời.

Một tin nhắn làm quen đã mở ra chuyện tình kéo dài nhiều năm trước khi cả hai tổ chức đám cưới riêng tư bên bờ biển Punta Mita. Fernanda hiện là diễn viên, MC truyền hình và người mẫu nổi tiếng tại Mexico, đồng thời sở hữu hơn 300.000 người theo dõi trên Instagram.

Ana Gabriela - nàng WAG khiến CĐV Mexico "phát sốt"

Bên cạnh Julián Quiñones luôn xuất hiện một bóng hồng không kém phần nổi tiếng là Ana Gabriela. Tốt nghiệp ngành truyền thông, Ana theo đuổi đam mê nhiếp ảnh và thể hình trước khi trở thành influencer. Cô hiện có hơn 200.000 người theo dõi trên Instagram.

Sau chiến thắng của Mexico trước Ecuador, Ana trở thành gương mặt được truyền thông chú ý khi chia sẻ đầy xúc động rằng cả gia đình đã bật khóc vì hạnh phúc trước bầu không khí cuồng nhiệt của các CĐV. Mỗi lần ghi bàn, Quiñones đều tạo hình chữ "A" bằng hai tay như một lời tri ân dành cho vợ Ana và con gái Alanna.

Karla Mora - nhà thiết kế thời trang đứng sau thủ thành huyền thoại Guillermo Ochoa

Ở tuổi 40, Guillermo Ochoa vẫn là biểu tượng của bóng đá Mexico khi tham dự kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp. Đồng hành cùng anh là Karla Mora - cựu người mẫu, nhà thiết kế thời trang và nhà sáng lập thương hiệu thời trang Better With.

Hai người quen nhau ngay trước World Cup 2010 nhờ một người bạn chung và chính thức kết hôn tại Ibiza năm 2017. Hiện cặp đôi đã có ba người con. Không hoạt động quá sôi nổi trên mạng xã hội như nhiều nàng WAG khác, Karla vẫn được đánh giá là một trong những gương mặt có gu thời trang thanh lịch và sang trọng bậc nhất trong giới WAGs Mexico.