Chính thức: Trận Anh vs Mexico tại World Cup 2026 bị hoãn 1 tiếng vì giông bão đổ bộ, giờ bóng lăn liên tục thay đổi, CĐV la ó

Trận đấu vòng 16 đội giữa Anh và Mexico đã bị hoãn một tiếng do giông bão đổ bộ vào sân vận động Azteca.

Trận đấu tâm điểm vòng 1/8 World Cup 2026 giữa tuyển Anh và Mexico đã chính thức bị hoãn 1 tiếng vì thời tiết cực đoan. Theo thông báo từ FIFA, màn so tài trên sân Azteca sẽ khởi tranh lúc 8h00 sáng (giờ Việt Nam), thay vì 7h00 như lịch ban đầu. Tuy nhiên, thời gian này vẫn có thể tiếp tục thay đổi nếu giông bão chưa chấm dứt.

Theo quy định của FIFA, nếu hệ thống phát hiện có sét trong phạm vi khoảng 13 km tính từ sân vận động, trận đấu sẽ tự động bị lùi thêm 30 phút. Nếu trong khoảng thời gian chờ tiếp tục xuất hiện sét, đồng hồ sẽ được tính lại từ đầu. Chỉ sau 30 phút không còn sét, các cầu thủ mới được khởi động trong 15 phút trước khi trận đấu chính thức bắt đầu.

Ngay khi thông báo hoãn trận đấu được phát đi, những tiếng la ó đã vang lên khắp các khán đài sân Azteca. Dù vậy, ban tổ chức nhanh chóng mở những bản nhạc Mexico sôi động để khuấy động bầu không khí, giúp người hâm mộ phần nào quên đi sự chờ đợi.

Bên trong sân vận động, không khí vẫn vô cùng náo nhiệt. Những lá cờ Mexico phủ kín các khán đài với ba màu xanh - trắng - đỏ, trong khi hệ thống đèn trên mái sân liên tục nhấp nháy theo nhịp điệu âm nhạc. Khoảng 3.000 cổ động viên Anh có mặt phía sau một khung thành, nhưng giữa bầu không khí áp đảo của đội chủ nhà, họ vẫn khá trầm lắng và chưa tạo ra nhiều tiếng cổ vũ.

Thực tế, nguy cơ mưa giông tại Mexico City đã được dự báo từ nhiều ngày trước. FIFA từng cân nhắc phương án đẩy thời gian thi đấu lên sớm hơn 6 tiếng nhằm tránh khung giờ thời tiết xấu. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hủy sau khi cả tuyển Anh và Mexico đều phản đối, cho rằng họ không hề được tham khảo ý kiến trước khi đề xuất được đưa ra.

Theo điều lệ giải đấu, FIFA có toàn quyền hoãn, đổi lịch hoặc chuyển địa điểm thi đấu nếu điều kiện thời tiết hoặc các yếu tố an toàn không đảm bảo. Việc giờ bóng lăn liên tục thay đổi được cho là có thể ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của tuyển Anh trước cuộc đối đầu đầy thử thách với đội đồng chủ nhà Mexico trên sân Azteca, nơi nằm ở độ cao hơn 2.200 m so với mực nước biển.

Tuy nhiên, HLV Thomas Tuchel khẳng định điều này không ảnh hưởng đến đội bóng của ông.

"Có một chút nhầm lẫn về giờ thi đấu nhưng tôi nghĩ chỉ các quan chức mới bị ảnh hưởng. Tôi cũng không chắc các cầu thủ có biết chuyện đó hay không. Chúng tôi hoàn toàn không để thông tin này tác động đến đội. Khi máy bay hạ cánh thì mọi việc đã được giải quyết. Có lẽ ở trên không suốt ba tiếng rưỡi lại là thời điểm thích hợp nhất", chiến lược gia người Đức chia sẻ trước trận.

Trong lúc này, hàng chục nghìn khán giả trên sân Azteca vẫn đang chờ đợi thông báo tiếp theo từ FIFA. Nếu giông bão tiếp tục kéo dài và vẫn xuất hiện sét quanh khu vực sân vận động, trận đại chiến giữa Anh và Mexico hoàn toàn có thể bị lùi thêm.