Neymar ôm hôn bạn gái nóng bỏng trên khán đài, được gia đình an ủi sau cú sốc Brazil dừng bước ở World Cup 2026

Trên khán đài sân MetLife, Neymar được bạn gái Bruna Biancardi trao nụ hôn ngọt ngào cùng cái ôm đầy động viên, cả gia đình luôn ở bên an ủi anh sau trận thua khiến Brazil bị loại ở World Cup 2026.

Sau thất bại cay đắng 1-2 trước Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026, Neymar đã có những khoảnh khắc đầy cảm xúc bên gia đình trên khán đài sân MetLife. Tiền đạo 34 tuổi nhận được sự động viên từ bạn gái Bruna Biancardi cùng các thành viên trong gia đình sau khi hành trình của Brazil khép lại. Ngay sau trận đấu, Neymar tiến lên khu vực khán đài để gặp Bruna Biancardi. Cặp đôi trao nhau nụ hôn nồng nhiệt và cái ôm thật chặt giữa sự chứng kiến của nhiều người. Người đẹp Brazil diện áo hai dây màu trắng, khoe vẻ ngoài gợi cảm nhưng vẫn thanh lịch, trong khi Neymar mặc áo phông trắng và đội mũ lưỡi trai ngược. Ở một khoảnh khắc khác, ngôi sao của Santos cúi gằm mặt, lấy tay che miệng, không giấu nổi sự thất thần sau cú sốc bị loại. Một người thân đã đặt tay lên vai để an ủi anh. Neymar nhận được sự đồng hành của cả gia đình trong thời điểm khó khăn.

Trước đó trên sân, Neymar là người ghi bàn thắng duy nhất cho Brazil từ chấm phạt đền ở phút bù giờ. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để giúp Selecao tránh khỏi thất bại 1-2 trước Na Uy và phải dừng bước ngay từ vòng 1/8.

Sau trận đấu, tiền đạo sinh năm 1992 nghẹn ngào chia sẻ với truyền thông Brazil: "Tôi đã cố gắng, đã cố gắng hết sức. Giờ thì mọi chuyện kết thúc rồi. Tôi bắt đầu ở đây và cũng khép lại tại đây."

Phát biểu này được xem như lời chia tay của Neymar với đội tuyển quốc gia sau hơn 16 năm cống hiến. Anh bật khóc ngay sau tiếng còi mãn cuộc và được các đồng đội liên tục an ủi.

World Cup 2026 cũng khép lại với một cột mốc buồn khi Neymar trở thành cầu thủ Brazil thứ hai trong lịch sử tham dự 4 kỳ World Cup nhưng không một lần vô địch, sau Thiago Silva. Giữa nỗi thất vọng ấy, cái ôm và nụ hôn của Bruna Biancardi trở thành điểm tựa tinh thần dành cho ngôi sao số một của bóng đá Brazil.

Ảnh: Getty.