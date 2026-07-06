FIFA gây sốc khi xóa án treo giò cho Balogun trước thềm trận Mỹ với Bỉ

"Bẻ còi" không tưởng tại World Cup 2026: FIFA xóa án treo giò cho sao tuyển Mỹ.

Trong một quyết định đầy bất ngờ và gây tranh cãi lớn tại World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức hủy án treo giò đối với tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ. Quyết định mang tính bước ngoặt này được đưa ra ngay trước thềm cuộc đối đầu sinh tử giữa tuyển Mỹ và đội tuyển Bỉ ở vòng 16 đội.

Trước đó, chân sút chủ lực của đội chủ nhà đã phải nhận một tấm thẻ đỏ trong chiến thắng 2-0 của Mỹ trước Bosnia & Herzegovina tại vòng 32 đội. Tuy nhiên, theo thông tin từ The Athletic , sau khi tiến hành xem xét lại băng hình và các tình tiết của trận đấu, FIFA đã quyết định can thiệp. Căn cứ vào Điều 27 trong quy định của giải đấu, tấm thẻ đỏ này vẫn sẽ được lưu lại trong hồ sơ kỷ luật cá nhân của Balogun, nhưng án cấm thi đấu một trận dành cho tiền đạo sinh năm 2001 đã chính thức được bãi bỏ. Điều này đồng nghĩa với việc anh hoàn toàn đủ điều kiện ra sân trong trận đấu tới.

Balogun được xoá án treo giò (Ảnh: BR Football)

Đây được xem là một cú hích cực kỳ lớn cho tham vọng tiến sâu của đội tuyển xứ cờ hoa. Tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay, Balogun đang thể hiện một phong độ hủy diệt khi là cây săn bàn số một của đội tuyển Mỹ với 3 pha lập công sau 3 lần ra sân. Sự góp mặt của anh trên hàng công sẽ giúp lối chơi của đội chủ nhà thêm phần biến ảo và nguy hiểm.

Trái ngược với niềm vui của đội chủ nhà, phía đội tuyển Bỉ lại tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA) ngay sau đó đã ra một thông cáo chính thức nhằm bày tỏ sự "kinh ngạc" và bất bình trước động thái này của FIFA. Đại diện RBFA nhấn mạnh rằng quyết định xóa án treo giò hoàn toàn đi ngược lại các điều khoản trong Điều lệ World Cup 2026, cũng như những quy định chung đã được FIFA phổ biến rộng rãi tới tất cả các liên đoàn thành viên trước khi giải đấu khởi tranh. Phía Bỉ khẳng định họ đang xem xét kỹ lưỡng mọi phương án, bao gồm cả việc tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đội tuyển, đồng thời đòi lại sự công bằng chung cho giải đấu.